「樹熊搭巴士」畫面瘋傳　暖心故事曝光　夜間車陣穿梭獲司機救援

澳洲布里斯本（Brisbane）日前發生一件罕見又溫馨的動物救援事件。一隻野生樹熊晚間誤闖市區道路，甚至一度「搭上」巴士，所幸在熱心司機與動保單位協助下，最終平安重返自然棲地。



巴士司機好心相救 樹熊已平安回歸樹林

一名布里斯本CityGlider巴士司機13日晚間行經市區時，目擊一隻樹熊在車陣中穿梭，隨後攀爬至分隔島上的號誌燈桿。司機擔心牠滑落後掉落車道，隨即停車前往查看。

澳洲巴士司機救援迷路樹熊，「坐巴士緊抱扶手」可愛模樣爆紅。（Facebook@koalarescuebrisbanesouth）

為防止樹熊受驚失控，司機先以外套遮住牠的頭部，再將牠抱起暫時安置在巴士上，並等待動保人員到場處理。

動保單位提醒，樹熊爪子鋒利且可能咬人，不建議一般民眾自行接觸樹熊。若抓握樹熊方式不當，甚至可能造成樹熊肋骨受傷。若發現疑似受傷的樹熊，可在確保安全的前提下於現場等候救援人員，或以毛巾覆蓋的洗衣籃暫時安置樹熊，提供牠安靜昏暗的環境，或是將樹熊放在巴士上也可以。

這隻樹熊隨後被命名為「佩利」（Peri），經檢查確認並未受傷，入院不到24小時即獲准野放，目前已回到七山野地公園保護區，在樹林中恢復正常覓食生活。

