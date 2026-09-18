流浪貓突消失以為遇害！鄰居家驚見熟悉大胖咪身影　真相暖爆網民

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

博主@barracudab1tch和丈夫經常照顧一隻流浪乳牛貓，可不久前，牠消失不見了。倆人都以為貓貓遭遇了不測，很是傷心。

卻沒想到這天，博主回家的時候，突然感覺到隔壁鄰居家，像是有什麼東西在注視自己，她看過去，發現是一隻黑色大胖咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，博主只是覺得小貓有點可愛，就走過去看，沒想到咪很友善，還會做些讓人眼熟的小動作。（rabbit@barracudab1tch）

起初，博主只是覺得小貓有點可愛，就走過去看，沒想到咪很友善，還會做些讓人眼熟的小動作。她仔細辨認後發現這隻小貓的耳朵尖和胸口有熟悉的小白點。

肥貓熱到迷迷糊糊　主人單手拎入冷氣房　毛孩一秒雙眼驚喜發光主人帶貓咪行山不慎跌倒　毛孩驚嚇瞬間跑路　演繹大難臨頭各自飛
沒想到這天，博主回家的時候，突然感覺到隔壁鄰居家像是有什麼東西在注視自己，她看過去，發現是一隻黑色大胖咪。（rabbit@barracudab1tch）

牠就是當初自己投餵的那隻全牛微乳貓！！！原來咪消失不見，是被收養了啊！博主特別高興，因為小傢伙明顯胖了許多，看來得到了很好的照顧。

牠就是當初自己投餵的那隻全牛微奶貓！！！原來咪消失不見，是被領養了啊！博主特別高興，因為小傢伙明顯胖了許多，看來得到了很好的照顧。（rabbit@barracudab1tch）

而且，就像是命運安排一樣，領養牠的人正好是自己鄰居。真好啊，喜歡的小貓有了家，新家很近，還能常常看到牠~嘿嘿，是幸運的人和幸運的咪~

【延伸閲讀】蘭州機場大肥貓爆紅！流浪討飯竟獲官方編制　升職捕鼠主任包伙食（點擊連結看原文）

+5
貓咪改名爆地位危機！獲爸爸賜姓升級變弟弟　網笑不如叫「局長」長輩幫肥貓磅重變五花大綁！出動舊式手秤當豬磅！網笑：肥到爆錶貓咪隱身術最高境界！翻轉全屋原來在眼前　網民笑指如極限捉迷藏外國貓咪聽不懂中文？街頭喊咪咪遭無視　叫Kitty即刻熱情撒嬌

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

流浪貓狗
唐貓
寵物
動物熱話
萌寵充電站
貓與愛的世界