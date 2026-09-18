流浪貓突消失以為遇害！鄰居家驚見熟悉大胖咪身影　真相暖爆網民

博主@barracudab1tch和丈夫經常照顧一隻流浪乳牛貓，可不久前，牠消失不見了。倆人都以為貓貓遭遇了不測，很是傷心。



卻沒想到這天，博主回家的時候，突然感覺到隔壁鄰居家，像是有什麼東西在注視自己，她看過去，發現是一隻黑色大胖咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，博主只是覺得小貓有點可愛，就走過去看，沒想到咪很友善，還會做些讓人眼熟的小動作。（rabbit@barracudab1tch）

起初，博主只是覺得小貓有點可愛，就走過去看，沒想到咪很友善，還會做些讓人眼熟的小動作。她仔細辨認後發現這隻小貓的耳朵尖和胸口有熟悉的小白點。

沒想到這天，博主回家的時候，突然感覺到隔壁鄰居家像是有什麼東西在注視自己，她看過去，發現是一隻黑色大胖咪。（rabbit@barracudab1tch）

牠就是當初自己投餵的那隻全牛微乳貓！！！原來咪消失不見，是被收養了啊！博主特別高興，因為小傢伙明顯胖了許多，看來得到了很好的照顧。

牠就是當初自己投餵的那隻全牛微奶貓！！！原來咪消失不見，是被領養了啊！博主特別高興，因為小傢伙明顯胖了許多，看來得到了很好的照顧。（rabbit@barracudab1tch）

而且，就像是命運安排一樣，領養牠的人正好是自己鄰居。真好啊，喜歡的小貓有了家，新家很近，還能常常看到牠~嘿嘿，是幸運的人和幸運的咪~

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