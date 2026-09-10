出門遛狗有助久坐族消脂！女子帶柴犬快走3個月　人寵成功齊減肥

上班族小莉養了一隻柴犬「橘子」已經三年，兩個都因為疫情期間少動多吃，一起胖了好幾公斤。獸醫說橘子需要減重，小莉心想：「那就一起吧。」她開始每天早晚各帶橘子出門快走20分鐘，三個月後，橘子的體態恢復標準，小莉自己也少了2kg，這是許多飼主真實的生活經驗。



現代人久坐引發健康危的機 帶毛孩出門活動筋骨一起減重

台灣台安醫院腸胃肝膽科林承達醫師表示，台灣18歲以上的成人身體活動不足率高達5成，平均每天坐著的時間長達6小時以上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

正因為每天的遛狗行程，為他們自然創造了規律活動的契機。（unsplash@Andriyko Podilnyk）

世界衛生組織（WHO）也指出，久坐與心血管疾病、第 2 型糖尿病及多種癌症的發生率密切相關；每週若能累積150分鐘以上的中等強度活動，即可有效降低這些風險。

而在工業化國家中，每5隻狗就有1隻體重超標，長期久坐室內、缺乏活動的生活模式，讓人和寵物面臨相同的處境。林承達醫師提到研究顯示，有養狗的人比沒有養狗的鄰居更不容易過重，正因為每天的遛狗行程，為他們自然創造了規律活動的契機。

早晚遛狗15至20分鐘 提升為快走等級變成「有效運動」

林承達醫師建議，每天的步行活動可以分段累積，例如早晚各遛狗15至20分鐘，就能達到每天30分鐘活動的基本目標。讓遛狗從「帶狗上廁所」升級為「有效運動」，關鍵只在於有意識地維持一定速度，避免頻繁停頓等待，同時依據狗狗的品種體能調整步調。

早晚各遛狗15至20分鐘，就能達到每天30分鐘活動的基本目標。（unsplash@Delphine Beausoleil）

林承達醫師提醒，遛狗本身是低衝擊的有氧活動，對膝關節友善，門檻也極低。一般成人以輕鬆步伐帶狗散步，每小時大約可消耗200至205大卡；若把速度提升到快走（每小時約4至6公里），消耗量還能進一步提高。

對久坐族而言，這樣的日常微運動不需要換衣服、不需要跑步機，只需牽繩和固定的時間，剛好夠飼主和毛孩都慢慢找回身體本來的輕盈。

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