廣東一酒館老闆娘被指長期誘騙15歲少女陪酒　家屬店門拉橫幅抗議

近日，廣東河源和平縣一家名為「半杯」的酒館門前，被人拉起印有「老闆娘常年誘騙招收未成年少女招待」等字樣的橫幅，引發關注。涉事女孩的叔叔稱，姪女今年15歲，酒館老闆娘以「陪酒可獲小費提成」為誘餌，將其招去陪酒。當地警方表示已知曉該起事件，目前正在調查。



涉事女孩家屬拉橫幅抗議。（都市現場）

酒館老闆娘以「陪酒可獲小費提成」為誘餌招攬未成年

據內媒《都市現場》報道，涉事女孩的叔叔介紹，姪女今年15歲，父母離異，自幼由他撫養，「孩子今年上半年初中畢業後不願再讀書，晚上偶爾外出，自稱『在外面玩』」，直到有朋友在「半杯」酒館看到其姪女後告訴他，他才知道女孩在酒館從事陪酒工作。

涉事酒館。（都市現場）

女孩叔叔回憶，他曾安排姪女在自家店裏幫忙，以便看管，但姪女不願聽從。據他描述，酒館老闆娘以「陪酒可獲小費提成」為誘餌，將姪女招去陪酒，每月去三四次。

家屬認為該酒館長期以此模式經營 警方介入調查

據了解，該酒館夜間營業，生意一般，主要靠年輕女性吸引男性顧客。女孩叔叔認為，老闆娘涉嫌長期利用年輕女生和未成年少女招攬顧客，並以此模式經營許久，「這種行為社會影響惡劣，無法容忍。」9月10日，涉事女孩在親屬的陪同下被帶到派出所做筆錄。

涉事女孩家屬拉橫幅抗議。（都市現場）

和平縣陽明派出所界線民警表示，已知曉該起網傳警情，目前正在調查處理中，待全面查清事實並形成處理結果後，再向社會公布。