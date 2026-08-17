廣東熟食店為口感「勁道」往肉丸加有毒硼砂　成人攝入15g即致死

為追求口感「勁道」，廣東清遠連州市一名熟食店老闆竟將化工原料硼砂摻入肉丸、腐竹肉卷等食品中對外銷售。連州市市場監管局聯合公安機關近日對涉事店舖進行執法檢查，檢驗結果顯示店內待售的肉丸、腐竹肉卷等產品全部檢出有毒硼砂。目前該案已移送公安機關處理。



檢驗結果顯示店內待售的肉丸、腐竹肉卷等產品全部檢出有毒硼砂，示意圖。（網絡圖片）

檢驗結果顯示店內待售的肉丸、腐竹肉卷等產品全部檢出有毒硼砂，示意圖。（網絡圖片）

化工原料當佐料 成人攝入15克即死

據廣東廣播電視台，涉事熟食店位於廣東清遠連州市東陂鎮。執法人員在行動中對店內待售的肉丸、腐竹肉卷、肉膠，以及用於添加的白色粉末進行抽檢，全部驗出含有硼砂。

據了解，硼砂是國家明令禁止的非食用物質，常用於清潔劑、殺蟲劑等工業產品。成人攝入3克即可中毒，15克足以致命；嬰兒攝入2至3克即可致命。

硼砂是國家明令禁止的非食用物質，常用於清潔劑、殺蟲劑等工業產品。（網絡圖片）

累計銷售2.7萬元「毒肉」 最高可判死刑

報道指出，涉案熟食店累計售出價值27160元的「毒肉製品」。根據內地法律，硼砂已被列入《食品中可能違法添加的非食用物質名單》。

另根據《刑法》第一百四十四條，非法添加硼砂行為構成生產、銷售有毒有害食品罪，情節嚴重的最高可判處死刑。

值得注意的是，硼砂常被不法商家添加於肉丸、腐竹、糉子、涼皮、麵條、餃子皮等食品中，以增加彈性和韌性。消費者在選購時若發現口感過分Q彈、異常緊實，應謹慎購買。此外，放置多日仍不發霉的糉子、顏色過於鮮艷的醃菜等亦可能存在硼砂風險。