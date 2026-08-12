清明出生高考444分　河南考生獲殯葬專業錄取惹議籲大眾理性看待

4月4日出生、高考444分，河南考生魏斌杰近日獲殯葬專業錄取，面對幾個「4」疊加及網絡熱議，他呼籲大眾理性看待，「純屬巧合，請尊重科學」。

魏斌杰透露，自己從高一就開始關注殯葬行業，雖然父親因傳統觀念及婚姻顧慮而希望他轉專業，但他已做好心理準備，更計劃未來透過「自媒體＋殯葬」形式，記錄自己的求學與職業成長歷程。



魏斌杰獲三門峽社會管理職業學院現代殯葬技術與管理專業錄取。（封面新聞）

《封面新聞》報道，生於2008年4月4日（清明節）的魏斌杰，近日獲三門峽社會管理職業學院現代殯葬技術與管理專業錄取。對於自己的高考分數，他表示對於分數沒有太驚訝，只是最終成績剛好是444分。

魏斌杰在社交平台上分享自己的高考成績查詢結果、錄取結果以及被遮擋部分信息的身份證，以證實自己的生日、高考成績以及被錄專業真實。對於網民的熱議，他則稱只是純屬巧合，希望大家尊重科學，沒必要過度解讀。

魏斌杰高考444分。（封面新聞）

魏斌杰出生於2008年4月4日。（封面新聞）

魏斌杰提到，他高一時透過網路博主接觸並了解殯葬業，開始對這個專業產生興趣，考慮到人口老齡化趨勢與發展前景及就業需求，他果斷將其作為第一志願。

不過，魏斌杰未能得到所有家人的支持，父親因受傳統觀念影響及擔心其未來難以找到另一半，並不看好他學習殯葬專業，甚至提出入學後若有機會就轉到其他專業，但二嬸則表示全力支持，更希望他不要因為家人的反對而改變決定。

面對幾個「4」疊加及網絡熱議，魏斌杰呼籲大眾理性看待，「純屬巧合，請尊重科學」。（封面新聞）

對於網傳殯葬專業「百分百就業」、「高薪」等說法，魏斌杰曾與業內人士交流，深知部分殯儀館崗位需考取編制或屬於勞務派遣，且工作極具挑戰，專科畢業生的就業並不意味着一定穩定，他已做好充分的心理預期。

比起單純進入殯葬行業，魏斌杰還計劃嘗試「自媒體＋殯葬」模式，以拍攝短片來記錄自己從學生階段開始學習殯葬專業的過程。對他而言，444分和4月4日只是一個巧合。真正的職業道路，還要等他進入校園、接觸行業之後才能慢慢找到答案。