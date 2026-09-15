有片｜杭州婆婆跌倒掙扎無法站起！善心男怕碰瓷請路人拍片才敢扶

9月11日，浙江省杭州市西溪路上有位婆婆在路邊跌倒，掙扎許久爬不起來，騎車路過的程先生伸出了援手，婆婆起身後一句話，讓程先生感慨不已……



「她看起來年紀在90歲左右，躺在地上起不來，眼神很無助地看着我。」當時程先生看到老人摔倒，決定伸出援手，但因為在網上看到過許多老人訛人的新聞，自己也學過法律，他留了個心眼，在伸手扶人前，請一位路過的市民幫忙拍攝了影片，「萬一有什麼事，也好有個證據。」沒想到，老人被扶起後，第一句話是：「表揚你還來不及！」

程先生看到一名老人摔倒，決定伸出援手。（微信視頻號@潮新聞）

老人被扶起後暖心回應：「表揚你還來不及！」▼▼▼

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影片顯示，當時這位婆婆躺倒在人行道和車行道中間的台階上，程先生靠近後，先是拉着老人的手讓她坐了起來。有人過來幫忙，老人露出了笑容，為了讓程先生放心，她先是說了一句「表揚你還來不及」，隨後又講述了自己摔倒的過程：「那邊稍微高一點，絆了一下就摔倒了，從來沒有摔過跤。」

婆婆起身後，連聲向程先生道謝：

我找不到你，找到我一定表揚你，不會『咬』你的，現在的人這麼沒道德嗎？

事後，程先生表示，婆婆起身後說我不會「咬」你，說明她也知道老人跌倒年輕人不敢扶，是因為背後可能藏着不少風險，「老人摔倒了，我相信大部分人都是願意扶的，下次如果再碰到這樣的情況，我應該還是會出手，同時也會拍視頻留證。」

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