台灣街頭暖心一幕　中學女生幫失智阿伯拉褲穿鞋　網友盛讚是天使

台灣雲林縣北港鎮25日傍晚一名男子不明原因褲子滑落、未著鞋子站在路邊，神情恍惚，往來民眾多半側身閃避。一名女學生見狀，未多加猶豫即上前協助，替男子穿妥褲子與鞋子，全程被民眾拍下上傳社交平台，引發熱議，網友盛讚「根本是天使化身」，並盼校方公開表揚。



影片由網友「ada_330627」於社交平台發布。拍攝者表示，當時見該名男子疑似失智，褲子掉落仍渾然不覺，一旁經過的女學生主動停下腳步，蹲地替其整理衣著。畫面中可見女學生細心替男子拉起褲子、穿鞋子，沒有絲毫嫌惡。拍攝者因腳部受傷不便下車，只能在後方開啟警示燈守候，直言「那一刻真的感受到社會的溫暖」。

台灣雲林縣北港巨人高中女學生見一名男子不明原因褲子滑落、未穿鞋子，主動上前協助，過程被民眾拍下曝光，感動許多網友。（Threads@ada_330627）

女學生細心幫忙 沒有絲毫嫌惡：

影片曝光後迅速在網絡擴散，不少網友留言表示「有愛的孩子」、「妹妹很善良」、「根本是天使」，更直言「這樣的學生值得被看見」。也有網友提醒，若遇類似情況，應先評估安全並適時通報警方或相關單位，以避免潛在風險。

對此，雲林縣北港巨人高中校長林山章證實，影片中的女學生為該校三年級吳姓學生，目前正積極準備統測。他指出，吳姓學生平日即熱心助人，據了解，事發當時路人多紛紛走避，僅她主動上前。多名教師看到影片後深受感動，肯定其勇氣與善良。由於學生已放學返家，校方預計待其第二天到校後進一步了解情況，並將公開表揚其善行。

拍攝者也表示，當時第一時間腦中浮現的念頭，是希望若有一天自己的家人在外遇到困難，也能有人願意伸出援手。她盼望這份善意在社會中持續流轉，讓更多人願意在關鍵時刻挺身而出。

