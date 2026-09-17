韓國Re2O「屍皮針」爆紅　原料取自逝者惹議　專家：恐攜致病基因

韓國熱門醫美注射產品Re2O（俗稱「屍皮針」）近日爆紅，該產品聲稱能淡化細紋、緊緻毛孔，惟因其原料提取自「已故捐贈者的皮膚組織（同種異體皮）」，引發巨大倫理與安全疑慮。

專家指出，該產品的臨床數據嚴重不足，且當前脫細胞技術難以百分百去除細胞成分，恐存在遺傳病基因殘留與同種異體免疫風險。



據《21世紀經濟報道》、《中國新聞周刊》報道，Re2O是韓國生物技術公司L&C BIO旗下皮膚填充劑，正在韓國、日本、新加坡等地銷售。Re2O意思為return to your 20s（重返20歲），該產品由已故捐獻者的皮膚組織製成，聲稱注射後能淡化細紋、色斑，收緊毛孔，並為其自身細胞的再生奠定基礎，但不少業內人士認為，該產品存在安全隱患和倫理風險。

韓國生物技術公司L&C BIO旗下的皮膚填充劑Re2O，聲稱能淡化細紋、緊緻毛孔。（L&C BIO官網）

有從內地赴韓求美的用家分享，注射Re2O後，即使熬夜皮膚依舊透亮、出油減少，計劃再次赴韓接受注射。另有用家表示，她在韓國皮膚科醫生的推薦下，花費75萬韓元（折合約4200港元）注射Re2O，最明顯感受是臉部污垢更易清理，妝容更服帖，但她注射Re2O後才透過社交媒體了解到原材料，直言若提前知道原材料來源於逝者，「我是不會打的」。

已故捐獻者的皮膚組織屬於「同種異體皮」。上海市浦東新區公利醫院整形外科學科帶頭人薛珂稱，將「同種異體皮」用於製作注射填充劑，注射後至少要經過5至10年的長期觀察和隨訪來檢驗實際效果，但相關的臨床數據相對缺乏。

Re2O的早期研究表明，使用該產品後能得到更光滑的皮膚，但這項研究只持續20周，樣本規模較小，參與者均是開發該產品的研究人員。

中國整形美容協會整形與重建分會委員陳猶白指出，當前的脫細胞技術仍難百分百去除細胞，若細胞外基質殘留細胞成分，可能會攜帶捐贈者的基因片段，萬一捐獻者患有遺傳病，將為用家健康帶來風險，且一旦出現問題極難排查溯源。

關於是否應將已故捐獻者的皮膚組織用於醫美用途，同濟大學附屬同濟醫院整形美容外科主任醫師崔海燕表示，逝者捐獻的皮膚組織屬於十分珍貴的醫療資源，應優先用於嚴肅醫療。陳猶白則認為，Re2O不應被過分神化，求美者應理性看待。