台醫美龍頭愛爾麗涉偷拍　負責人遭扣留　近百受害者組自救會求償

台灣醫美龍頭「愛爾麗」集團診間疑似暗藏針孔攝影機，偷拍風暴持續擴大。新北地檢署發動第二波搜索行動，拘提集團負責人常如山及設備商到案，目前已有近百名受害者組成自救會聯合求償。高雄衛生局同步前往分館稽查，發現天花板疑似留有拆除監視器的痕跡，懷疑業者涉犯妨礙秘密罪。



愛爾麗醫美診所爆出偷拍疑雲後，負責人常如山遭檢方拘提，以被告身分抵達新北地檢署。同一時間，高雄衛生局也前往分館進行稽查，發現諸多可疑跡象。稽查人員在診間上方看到攝影機，旁邊還貼有「錄影中」的告示牌，這警示貼紙究竟是何時貼上，引發質疑。更詭異的是，在另一個角落的天花板上，有兩處位置似乎有移除監視器的跡象。

偷拍風波燒到高雄，愛爾麗天花板疑殘留拆除監視器痕跡。（TVBS新聞網授權使用）

受害者成立自救會 規模已近百人：

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愛爾麗偷拍風爆！高雄分店天花板驚見拆除監視器痕跡

高雄市衛生局醫政事務科長顏麗霜表示，衛生局無預警前往轄內兩家分店進行稽查，發現其中1家分店天花板有移除監視器的痕跡，另1家分店治療室內則有裝設監視器並標示「錄影中」。顏麗霜指出，此情況疑有妨礙秘密之虞，相關事證正積極釐清中。

愛爾麗診間藏針孔！檢方二度搜索 負責人常如山遭拘提到案

為釐清案情，新北地檢署這回除了約談醫美集團負責人外，分店的店長及員工也陸續被以證人身分帶回偵訊。新莊分店店長面對詢問是否知道診間有裝針孔、拆除是否接到指示等問題，均表示不知情，直到東窗事發才配合拆除。目前店內攝影機都已被拆除，光新莊分店就遺留將近10個孔洞，永和分店則有兩處，都位於診間內天花板角落。

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被害人自救會委任律師李欣庭表示，目前自救會成員已有近100人，主要朝民事方向索賠，將針對精神慰撫金部分求償，因為業者行為已侵害被害人的隱私權及人格權。

愛爾麗醫美診所在全台共有18間分店，北中南都有分佈。檢方大動作進行全台搜索，帶回多部攝影機和主機，要查明是否涉及侵犯病患隱私。隨著集團負責人常如山到案，劉姓總經理也以被告身分自行到案。然而檢警一邊搜索，業者另一頭疑似一路由北向南拆機滅證，甚至將主機格式化。檢警後續將過濾相關事證，揪出下令滅證的幕後黑手。

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