蘇州女割雙眼皮致九級傷殘　親屬反擊黑醫網暴反被判退還20萬賠償

5年前，江蘇蘇州的王麗（化名）因誤信老鄉，在一間醫美診所割雙眼皮，結果被「無證游醫」生生剪斷淚腺，更落下「睡覺無法閉眼、眼淚流不停」的九級傷殘，獲賠85萬元（人民幣，下同）。

然而，這場原本黑白分明的非法行醫案，卻因親屬不滿游醫網暴而在社交平台上拍片反擊，被法院認定王麗違反保密條款，判決其退還20萬元。



《封面新聞》報道，2020年6月27日，王麗獲老鄉邀請到蘇州美希醫療美容門診（簡稱美希）割雙眼皮，並由營銷總監孟某芳親自操刀手術。術後，王麗出現眼瞼無法閉合、淚腺分泌異常，經醫院檢查後發現淚腺被剪斷、眼瞼手術失誤，需要多次手術修復。

王麗割雙眼皮後無法閉上雙眼。（封面新聞）

術後兩年，王麗在多家醫院就診，檢查顯示，其眼瞼閉合時瞼裂中央間隔1厘米，存在眼瞼外翻、眼瞼與球結膜分離、淚道阻塞、角膜炎等問題。「美希」診所一直拖延解決，她向蘇州當地衛健委投訴。

經司法鑑定，王麗的雙眼達到九級傷殘，「美希」對此承擔全部責任。2025年2月，孟某芳因非法行醫被判處6個月拘役，賠償36.2萬元，退還手術費1.2萬元。

2023年3月22日、23日，王麗與孟某芳的律師先後簽訂《刑事和解協議》《和解協議》，並出具《刑事諒解書》。根據協議，王麗累計收到孟某芳85萬元的賠償，需撤回在社交平台發布的孟某芳及其診所的相關內容，並不再發布相關內容；不再就相關醫療行為向其他機關控告、申訴、接受採訪，違約則需要退回40萬元。

然而，孟某芳在取保候審後，通過社交平台發布侮辱信息，污蔑、辱罵王麗及其家屬。王麗稱，「我嫂子在社交平台反擊，發布她非法行醫的內容。她認為我嫂子的賬號是我的，認為這些內容是我發布的，起訴我違反協議約定」。經法院一審、二審，今年1月底二審宣判，判定王麗違約，酌情判定返還20萬元。

王麗術後無法閉上雙眼。（封面新聞）

二審判決書顯示，孟某芳指控，王麗簽訂和解協議後未撤回相關內容，並發布了新的內容，還接受媒體採訪，上述行為構成違約。二審法院認為，根據孟某芳提供的社交平台用戶資料，雖然無法確定是否為王麗的賬號，但片段均為王麗本人出鏡陳述，且包含王麗個人信息及本案一審審判信息。

綜合現有證據及已查明事實，法院認定上述有關孟某芳及其所屬診所的片段和言論，是由王麗更新發布已達高度蓋然性程度。因此，王麗的行為違反《刑事和解協議》約定，但王麗已向司法機關出具刑事諒解書，孟某芳因此取保候審已成事實，一審中酌情判定王麗返還20萬元並無不妥。

針對上述判決，王麗向蘇州市人民檢察院提起監督申請。5月23日，她收到蘇州市人民檢察院的《不支持監督申請決定書》，駁回其要求推翻「退還整形機構老闆20萬元賠償金」判決的申請。

王麗（左）獲老鄉（中）邀請做割雙眼皮手術。（封面新聞）

王麗表示，「我現在眼淚不受控制往下滴，眼睛合不攏，睡覺都睜著。孟某芳發視頻罵我，罵我弄死了我媽媽，詛咒我被車撞死，罵我哥是詐騙犯，我長期睡不著覺，被確診抑鬱症、焦慮症」。

王麗還稱，她發現孟某芳在其他地方重新開辦一家整形醫院，4月份還成功申請監外執行。據悉，孟某芳根據《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關規定，以其處於哺乳期為由申請暫予監外執行。

針對孟某芳在網上的辱罵行為，王麗已報警處理，2024年7月25日警方刑事立案，但同年10月因無犯罪事實被撤銷案件。目前，王麗已向法院提起自訴，正在等待立案。