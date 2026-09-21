聽不懂「赤赤痛」？東北醫生苦學粵語　破譯廣東人的「疼痛方言」

近日，一段記錄廣東街坊描述各種痛感的短片，在網絡悄然走紅。而影片中把這些粵語表達講得頭頭是道的人，卻來自東北。他叫沈慶亮，是廣州市荔灣區骨傷科醫院副主任中醫師，紮根廣州18年。



出於臨牀中的真實觀察，沈醫生把這份趣味見聞拍成短片，沒想到收穫了大量轉發與留言。還有網友坦言，真的很形象，自己和身邊人就是用這些詞來訴說身上的不舒服。方言背後，藏着的是街坊們最真切的身體感受。

來自東北的醫生沈慶亮，是廣州市荔灣區骨傷科醫院副主任中醫師（抖音@沈慶亮·廣州西關）

廣東人的「疼痛形容詞」你能聽懂幾個？▼▼▼

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被「赤赤痛」難倒的東北醫生

診室不大。兩張桌子，四把椅子，一張治療牀。看完兩個病人，他轉身就往洗手間跑。午飯過後一直沒空去。走廊裏有人喊「沈醫生」，他頭也不回，擺擺手，步子快得像小跑。

回來剛坐下，翻開病歷，門外又有一位阿婆進來了。流利的粵語從嘴裏溜出來，不帶磕絆。阿婆講了一串。他側頭聽，笑眯眯的，時不時點頭。阿婆講完，他切換普通話跟旁邊的護士交代兩句，夾帶一點東北口音。

被問對醫生的評價，阿婆說了一個字「叻」。粵語裏，這是誇人厲害、聰明。

十八年前剛來到廣州的沈慶亮並沒有這麼從容，診室裏的阿公阿婆一開口，他完全聽不懂。（抖音@沈慶亮·廣州西關）

而剛來到廣州的沈慶亮，並沒有這麼從容。

十八年前，他從黑龍江考來廣州中醫藥大學。研究生畢業後，先在荔灣中心醫院，後來到了這裏。剛工作時，診室裏的阿公阿婆一開口，他就懵。

有一次，一個阿婆說她的腰「赤赤痛」。他不知道什麼意思，請阿婆用手比畫。比畫半天，越比畫越亂。他站在那兒，手裏拿着筆，不知道該往病歷上寫什麼。

那一年，他過得不容易。醫院所在的荔灣區，就醫人群不僅年齡跨度大，還超七成講粵語。語言不通，問診就慢。有時一個簡單的症狀，他要反覆確認好幾遍。理解不清的，他不敢輕易下判斷。病人着急，他也着急。

「一個是發揮不了我的專業優勢，另一個是溝通無效。」他有些沮喪，為了更好地服務患者，他決定跨越語言的隔閡，開始學粵語。

想學粵語，就得多聽多浸，別怕說得不地道。

上班查房問診時特別留意街坊描述疼痛的用詞，下班看粵語情景喜劇《七十二家房客》，還買了一本《粵語會話一本通》，帶光盤，沒事跟着念。

一年左右，基本能交流了。他笑眯眯地說：

臉皮要厚。一開始說，人家哈哈大笑。沒關係，我講出來了。每天都講，大聲講。

願意為了更好地傾聽患者，多花心思、多往前邁一步，體現的是一個醫生行醫路上最珍貴的初心。

沈慶亮學的不只是方言詞彙，更是如何走進街坊的表達世界。對患者的負責，就藏在這些日復一日的努力裏。

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語言通了，心就通了

但看病不只是「你哪裏不舒服」。老廣講的「痛」，有很多種說法，字典裏查不到：

「赤赤痛」，像一整片地方發熱發脹，持續的鈍痛，常見於心火盛、局部勞損炎症。

「喇住喇住痛」，像被針或玻璃碴時不時扎一下，一陣一陣，刺激性痛，往往提示神經受刺激。

「扯住扯住痛」，像有根筋被拽着，活動時才牽拉痛，常見於筋膜、肌腱問題。



沈醫生聽阿婆講，聽阿叔講，記下來，回頭跟診斷對。同一個詞反覆聽，時間長了，便對應上了。

他感慨道：

聽着像閒聊，其實處處是學問。病人用哪個詞形容痛，本身就是診斷的線索。不同的痛法對應不同的病因，街坊描述得越準確，醫生辨證就越快、越準。

「語言通了，心就通了。」聽得懂街坊口中的地道表達，才能接得住他們難以描摹的身體苦楚。當患者感受被理解，醫患之間的距離自然拉近，信任也由此生根。

同事幫他拍了一條影片發上網，多年的積累讓他在鏡頭前一口氣說了八種粵語疼痛詞。影片在社交平台火了。走在街上，不時有人認出他：「哎，你是不是那個講『赤赤痛』的沈醫生？」他笑眯眯點頭。

在醫院也經常遇到患者說刷到他的影片。他總習慣性用粵語問一嘴：「你哪裏不舒服？」

有個佛山阿姨，刷到影片才知道自己膝蓋「屈痛」是勞損加骨關節炎，拖了好幾年沒看。來找他就診，幾次正骨和理療後，下樓買菜利索了。還有年輕人帶父母來看頸腰椎的。

一次下大雨，一位阿叔看完病，特意繞路送了一把傘到診室。他把這事記了很久。

他說：

在街坊眼裏，我們不只是醫生，更像是他們的親人。病人覺得『這個醫生懂我』，信任自然就建立起來了。

跨越千里，從東北來到嶺南，紮根基層醫院。沈慶亮醫生的故事，讓我們看見一個醫者的認真與追求。

沉下心傾聽，俯下身行醫，把專業落在實處，把温情給到患者。平凡診室裏日復一日的堅守，就是醫者最動人的擔當。