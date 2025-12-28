這位身高僅90cm的「小矮人醫生」　36年來守護着2000多名村民健康

肖九林，今年61歲，是江西省贛州市于都縣段屋鄉嚴崗村衛生所的鄉村醫生。3歲那年，他因病導致身體殘疾，成年後，身高僅有90厘米。晃晃悠悠走上百十來米，肖九林的腿就會感到疼痛。



雖然遭受着病痛的折磨，但肖九林憑藉努力成為一名醫生。36年來，他一直守護着周邊2000多名村民的健康。不管颳風下雨，只要鄉親們有需求，肖九林就第一時間提供衛生服務。

肖九林，今年61歲，是江西省贛州市于都縣段屋鄉嚴崗村衛生所的鄉村醫生。（截取自微博＠央視新聞）

肖九林身高僅90厘米，卻克服身體障礙憑藉自己的努力成為一名醫生▼▼▼

+ 14

「我都能活下去，憑什麼你不陽光一點」

作為村裏簽約的家庭醫生，肖九林對2000多名服務對象的健康狀況瞭如指掌，有慢性病的老年群體是他的重點關注對象。他的筆記本里，分別記下了村裏67個高血壓患者和16個糖尿病患者的訊息。按照這份名單，他定期到患者家裏量血壓，監督患者按時用藥。

肖九林的診所就開在自己家中，前廳是愛人黃淑珍操持的小賣部，上門看病拿藥的村民經常和夫妻兩人嘮家常。拿快遞、交醫保、諮詢政策……肖九林半開玩笑說，他家就是村裏的「訊息樞紐」。

常年在村裏行醫，肖九林摸索出了不少看病問診的小竅門。其中，聊天疏導是他最常用的一招，他常用自己作為例子疏導別人。

我跟患者說你不要焦慮，這個藥吃下去就能好。我都能活下去，憑什麼你不陽光一點，勇敢一點。第二天患者告訴我，肖醫生，你那個藥吃了真有效果。其實不只要醫本身的病，還要醫患者的『心病』。

【延伸閲讀】食客暈倒失意識 深圳食店老闆一家拼命做20分鐘CPR救人感動網民（點擊放大瀏覽）

+ 22

3歲時因病導致殘疾，他堅信讀書改變命運

肖九林的成長經歷，是一部與命運叫板的抗爭史。他三歲時一次發燒後，感覺全身關節疼痛，「過了一段時間越來越痛，腳的形狀看起來有點不對勁。」到處求醫問藥後，肖九林被確診為「軟骨病」，身高長到90厘米時停止了發育。儘管智力發展並未受到影響，但因為肢體殘疾，直到9歲，他才進入小學。

肖九林回憶，剛去學校時他心裏很不是滋味。「好多同齡人在學校圍觀我，說這裏有個『小矮人』，是不是他家裏沒吃的，長不高了。有人還丟小石頭，我躲在那裏不敢吭聲。」周圍的閒言碎語、同學的指指點點，讓年幼的肖九林深感自卑，是父母的堅持讓他在這條求學路上撐了下來。

我就想一定要努力讀書，知識可以改變命運。

到了中學，肖九林開始住校，雖然周圍的冷眼和嘲諷少了，老師同學們的關心多了，但面對日常生活的諸多不便，和同齡人的身體差異，心智逐漸成熟的肖九林，又開始陷入到了自我懷疑之中。

「為什麼這樣的事發生在我身上，有時候我也會想不開。老師、班主任跟我講，肖九林，你還是要認真讀書，到時候社會一定會發展得很好。如果你水平高，做個會計也可以。我聽了老師的話，對學習就越來越認真了。」

從小患病的經歷，讓肖九林對學醫萌生了興趣。1984年，他開始在鄉里的衛生院跟班學醫。後來，他又到縣裏的衛生學校深造了三年。25歲那年，肖九林考取了鄉村醫師資格證，如願成為一名鄉村醫生。「當時很多本地小孩把小病拖成大病，把大病搞成殘疾，我看到這個情況，加上自己被病情折磨，就想當醫生改變本村的現狀。」肖九林說。

取得行醫資格後，肖九林開起了診所，但幾個月時間裏，卻沒有一個患者前來就醫。一個年輕的殘障醫生，想要獲得人們的信任並不容易。肖九林沒有氣餒，他花了大量時間讀書，鑽研醫術，偶爾有患者上門，他就像照顧家人一樣為其診治。為了拉近和鄉親們的關係，肖九林還常常登門拜訪，給大家介紹保健知識。慢慢地，他的名聲在十里八鄉傳開了。

妻子背上的出診路，他走了30多年

由於身體原因，肖九林獨立行走僅能支撐百米遠，遇到不便來診所就醫的患者，需要肖九林上門診治。這時，妻子黃淑珍便成了他的雙腿。

近的地方，黃淑珍陪着走，遠的地方，她騎電動車載着肖九林。遇到車無法通行的路，黃淑珍就背起丈夫。30多年來，無論白天黑夜、颳風下雨，只要村民有需要，她都會陪着丈夫出診，兩個人共同守護着2000多人的健康。

他們的愛情故事，正是緣於三十多年前肖九林的一次出診▼▼▼

+ 12

1990年，黃淑珍的嫲嫲生病，肖九林前來出診，當時黃淑珍的嫲嫲就看中了這個做事認真、待人真誠的小夥子。婚後，黃淑珍成了肖九林最得力的助手。出診路上，兩人走過日出日落，也一起經風淋雨。一次雨夜緊急出診的經歷，讓肖九林銘記至今。「當時走在泥巴路上，我的手電筒一下沒照到，她就摔了，因為我在她背上，就壓住她了。她的衣服裏沾着泥巴帶着血，我說先回家把傷口處理一下，她說還是救人要緊。當時聽了這個話，我感覺我不是醫生，她是醫生了。」

三十多年裏，肖九林在妻子的背上，去過了村裏的每家每戶。夫妻二人還常常到敬老院、養老院免費義診，跟蹤老人們的健康狀況。肖九林說，只要身體健康，只要病人認可他、需要他，就會永遠地走下去：

一直走到我動不了的那一天。

身軀雖矮小，靈魂卻高尚。為「一米醫生」肖九林點讚！