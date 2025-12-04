外地醫生聽不懂粵語　廣州患者斥：怎麼和我們溝通　網民評價兩極

最近，一名58歲廣州男子在醫院求診時，遇上診治醫生聽不懂粵語，於是生氣抱怨：「不會廣州話就別坐在這裏看病！」，醫生隨即反駁「你可以不來啊！誰規定我必須會廣州話？」



影片在網上廣傳後，網民迅速分為兩大陣營。有人支持患者，認為醫生應該學好方言，方便和病患溝通。但也有人支持醫生，認為醫生應以專業為重，語言能力不必太苛責。



據了解，這名患者自幼在廣州生活，日常大多講粵語，普通話並不流利，於是便習慣性地用粵語和醫生溝通。但當日接診的醫生來自外地，並不會講粵語，只能說「您別講廣州話啦，我不是廣州人，實在聽不懂。」

因不會講廣州話，外地醫生被一名廣州男子指責。（抖音截圖）

未料醫生這句話瞬間激起男患者的怒火，他大聲指責醫生，「你不會講廣州話，幹嘛來這裏當醫生啊！廣州人都講廣州話，你不懂，怎麼和我們溝通？」

見到患者反應如此大，醫生也略有情緒，但還是冷靜回應，「你可以不來我這裏看病啊，態度這麼差勁，我想學就學，我不會廣州話，就不能在這裏工作嗎？面試又不要求我只能講廣州話。」

有網民認為，掌握方言是醫生必備技能。（微博截圖）

這段影片在網上迅速發酵，在短時間內，「醫生聽不懂廣州話被患者斥責」相關話題閱讀量突破千萬。有人支持患者，認為「醫院屬於服務行業，應主動習慣本地居民的溝通方式，不然會影響治療。」甚至有網民「起底」這名醫生來自湖南籍，呼籲大家去醫院投訴她。

另一方面，支持醫生的網民則認為「沒有法律規定醫護人員必須掌握方言，難道他們去全國各地出診都要學會當地方言嗎？」也有人覺得提出，「廣州作為國際化都市，醫生使用普通話不應被苛責。」