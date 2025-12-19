雲南騎呢村規瘋傳惹議　未婚同居或懷孕、與外省人結婚全部要罰錢

大陸雲南臨滄一處村莊近日張貼的告示引發網友熱議，內容規定「外省結婚交1500元人民幣」，就連未婚住在一起每年也要繳500元（人民幣，下同），被批評帶有地域歧視且涉嫌違法。



根據網路流傳的圖片顯示，這份告示除了針對外省結婚、未婚同居設立罰款，還包含多項收費規定，包括「從結婚到生小孩不足月罰款3000元」、「夫妻吵架幹部來處理罰500元／人」、「外寨喝酒吵鬧3000至5000元」、「未婚先孕罰款3000元」，以及「在村裏（群裏）招搖（造謠）無證無據罰款500至1000元」等內容。

+ 2

據《紅星新聞》報道，12月16日，孟定鎮政府工作人員回應表示，該告示內容確實「很奇怪」，目前已經撤下，並強調當地並無禁止與外省或外族通婚的規定。工作人員進一步透露，這張告示是該村小組（村民）自行決定張貼，並未向鎮政府報備審批。然而，工作人員對於「村小組（村民）」的具體範圍與責任歸屬並未明確說明。

這份被稱為「村規民約」的告示引發外界質疑其合法性。不少網友紛紛留言：

「現在是1925年嗎」

「地頭蛇，無法無天」

「罰的錢給誰？有罰錢的資質嗎？證明下」

「這不明擺著敲詐嗎？也太離譜了吧」



《澎湃新聞》指出，所謂《村民委員會組織法》等相關法律規定，村委會或村組並無收費罰款等行政權力，也不得侵犯村民的婚戀自由和財產權。任何村規民約都必須以法律法規為前提，基層自治並非可以無拘無束。

有專家表示，這起案例反映出部分基層組織法治意識薄弱，誤以為「為了管理就可突破法律」。未來需要強化農村普法教育，讓村民在制定村規民約前主動對接法律規定、接受上級政府指導，同時鄉鎮政府也應落實審查責任，做到村規民約凡立必備、凡備必審，避免類似違規情況再次發生。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】