內地年輕人流行「結婚但不登記」　除了「方便離婚」還有這些好處

在中國，最近結婚領證出了新規定，不再需要戶口本了，偷戶口本結婚的年代結束了。



其實，別說以前要戶口本難領證，現在只用身份證，部分深圳年輕人也不願意領了。他們到了法定年齡和家人催促的適婚年紀，和對象公開辦了酒席，對外宣稱已婚，暗地裏卻遲遲不願意領下那張被普遍認為「最具決定性」的結婚證。

深圳人曉燕感慨：

領不領都沒關係，領了也不能保證就能白頭偕老，不領還能避免分開時扯皮太久。

她發現，現在這種只辦酒席不領證的趨勢，在深圳年輕人中逐漸流行，在那些有經濟能力的女性中尤為普遍，時代變了，當夫妻不如當情侶，

好的感情，不需要一紙法律文書來約束，而是各自管好自己，像談戀愛一樣結婚，婚姻才能更自由。

「當夫妻，不如當情侶；結婚，不如談戀愛」

5年前，温迪和男朋友在深圳舉辦了一場盛大的婚禮，向親朋好友們昭告了一個新的小家庭的成立。然而，直到今天，他們在法律上都只能算是公開同居的關係，不算夫妻，因為他們沒有領結婚證。

家裏的父母長輩知道他們一直拖着沒去領結婚證時，都很焦慮，擔心他們關係不夠板上釘釘——「領了證，想分開就得考慮更多，沒領證，他們擔心我們隨時分手了。」但温迪和丈夫並沒有考慮那麼多。他們一開始沒去領證，只是懶得去，

因為要預約、找攝影師跟拍、化妝、出片，辦完婚禮後就對這些流程有點疲勞了。

温迪想過，要領就要鄭重地去領，不能隨隨便便就把證領了，畢竟這也是人生大事。但她又覺得很繁瑣，索性就一直拖着，後來發現不領證反而更好。她不喜歡小孩，但公婆在他們沒結婚時，便一直暗示他們要多生幾個，他們着急抱孫子。温迪發現，只要不領證，他們就會把重點放在領證上，還輪不到催生，這樣她還能繼續自由下去。

温迪想過，要領就要鄭重地去領，但她又覺得很繁瑣，索性就一直拖着，後來發現不領證反而更好。（深圳微時光授權使用）

丈夫一開始也疑惑，結婚領證不是正常程序嗎？為什麼温迪如此抗拒，後來發現了這一優點，不喜歡小孩的他，也和温迪站在同一條戰線上。

現在，丈夫也認同領證不是一件必需的事情，贊同這種在婚姻裏當情侶的感覺。他愛温迪，在家人給自己買的深圳房子房產證上加上了温迪的名字，每月的工資除了還房貸，給自己留點零花錢，其餘都轉給了温迪。温迪買了一輛車，他負責開車，每天送温迪上下班，兩個人都不計較對方在經濟上的付出，早已把雙方當成經濟共同體。

對他們來說，結婚證並不在他們的生活裏起到實質作用，他們不靠此來讓彼此安心。温迪設想過，可能有朝一日會用到，那就是兩個人過不去了，財產分割不出來的時候。但她和丈夫分析過這個問題，丈夫認為，有證也不一定就能分得清楚，兩個人齊心生活，無需在乎形式上的東西。

對溫迪他們來說，結婚證並不在他們的生活裏起到實質作用，他們不靠此來讓彼此安心。（深圳微時光授權使用）

不僅温迪這樣的深圳95後在看淡結婚證的作用，80後李甜也有着相似經歷。李甜和丈夫辦婚禮已經12年了，孩子10歲，登記在她的戶口下，但夫妻倆依然沒有領證。李甜對這種狀態感到滿意：

房子、車子和財產全部都在我一個人的名下，除了沒領證，其他都和正常夫妻一樣，在親戚朋友的眼裏我們都是一體的。

婚禮過後，丈夫便將車房等資產無償贈予她，還進行了公證，當時也提出過找個時間去領證，但李甜就是不想領：

他後面也不提了，可能也覺得那張紙證明不了什麼。

李甜比較隨性，她覺得婚姻無所謂監督，認為只要把錢和孩子這兩件最重要的事情牢牢抓緊，男人靠自覺，如果不自覺，那房車和孩子她都會帶走。由於一直沒有領證，她和婆家的聯繫也不密切，和那邊的親戚朋友更是鮮少來往，正因如此，她和丈夫因兩個家庭關係產生的矛盾幾乎為零，兩個人只需專心顧好自己的小家。她的父母知道這個情況，一開始也擔心，後來發現女兒的生活過得還挺好：

我父母他們覺得我幸福就好，其他無所謂。

「什麼都不圖，也就無所謂失去」

2023年，深圳中原地產曾發布深圳樓市購房者畫像，數據顯示2023年女性買家比例已經超過男性，其中男性佔比46.9%，女性佔比53.1%。深圳女性的經濟實力，不容小覷。女性們在這座城市裏野心勃勃，專心搞錢，在各行各業中都做到獨一份成就，打拼出一番天地。在自身經濟實力的保障下，不領證，反而讓她們更自由地掌握婚姻。温迪能夠沒有顧慮地不領證，除了相信丈夫對她的愛，還有一個更重要的原因——她有一份收入穩定的工作，公積金高到可以覆蓋房貸。

即使沒有丈夫的收入，她也有足夠的資產把自己養得很好，而且她是獨生子女，父母有退休金，在其他城市也有兩套房子，她不需要忍受任何苦楚，去強行維持婚姻。一些朋友在了解到她不領證的觀點之後，紛紛表示贊同，並有意效仿：

「不領證，公司就不知道自己結婚了，那法律上還是未婚未育的關係，找工作的時候也不會處於鄙視鏈的底端了。」

「如果對方不自覺、不靠譜，也不用花費太多心力去等待離婚冷靜期，可以快速擺脱他。」



温迪平時年假很少，看到其他城市婚假長達半個月，非常羨慕，所以她一直拖着還有一個原因是期盼深圳能跟上這波政策，她便領了去放假。

在自身經濟實力的保障下，不領證，反而讓她們更自由地掌握婚姻。（深圳微時光授權使用）

深圳女孩範範通過相親和對象認識，並在一年內按照長輩的安排辦了婚禮，但她覺得自己對身邊人的了解還不夠深，所以還不敢貿然領證，

我朋友說，男人一般會裝到領完證、生完孩子，所以在還沒相處到我確認他是個合適的好人之前，我不會領。

她朋友還告誡她，不領證，對方打你了就不算家暴，算故意傷害，所以這也是對自己的一種保護。丈夫一直催她去領證，她一直以各種理由推脱，今天要加班明天找不到化妝師。有人質疑她，既然不信任，為什麼還要和這個人舉辦婚禮？而她只覺得人會變化，真心也會變化，現在合適，未必以後也會一直合適，不領證能讓她安心，她只能儘可能地拉長這份安心的時限。況且，她並不需要男方提供的物質保障，在她看來，什麼都不圖，也就無所畏懼失去。

深圳女孩範範通過相親和對象認識，並在一年內按照長輩的安排辦了婚禮，但她覺得自己對身邊人的了解還不夠深，所以還不敢貿然領證。（深圳微時光授權使用）

一對離婚不離家的小夫妻，在領了結婚證一年之後就離婚了。夫妻倆都感覺神清氣爽，感情也更好了。

離婚以後雙方父母態度都好多了，變成了結婚前談戀愛時的態度，不再對我們干涉太多。

重點是，「解綁」了之後，他們對對方好像更寬容了，前夫打遊戲她也不抱怨了，她沉迷追劇時，前夫也不會再吐槽了，兩人變得相敬如賓。對外宣稱離婚之後，他們雖然還住在一起，卻重獲了單身時的待遇。在職場上，前夫也不再被領導壓榨，欺負已婚男人為了養家不敢離職。她也不擔心換工作會被歧視已婚未育了，因為她現在是離異，是最吃香搶手的狀態。

時代不同，婚姻觀也不同了

有網友表示，自己是在辦完婚禮兩周年後才去領證的。當時丈夫和她說，父母心裏的石頭終於落地了，之前一直在擔心：兩個人處得那麼好，怎麼就不領證？在老一輩的人看來，領證是一種蓋棺論定，是對雙方關係的保障，從此雙方在財務、人身上都會相互綁定，維持穩定。

如果婚姻沒有法律保障，兩個人在賭什麼？是愛？還是人的良知？

然而，在温迪和李甜看來，時代已經不同了，當代人的觀念也變了。想好好過日子的，沒證也不離不棄；不想好好過日子的，有十本證也會分崩離析。

一種米吃一百個人，辦酒不領證的人家未必過得比你差，領證的也未必過得好，到最後全憑良心，靠一張紙給你啥安全感呢？

時代已經不同了，當代人的觀念也變了。想好好過日子的，沒證也不離不棄；不想好好過日子的，有十本證也會分崩離析。（深圳微時光授權使用）

事實上，在婚姻中「裸奔」，並非完全沒有意外發生。韓晗在18年的時候辦了婚禮，但沒有和對象領結婚證，同年生了孩子。一年前，她發現丈夫出軌，給第三者花了很多錢。由於沒有領證，她沒法追回這筆「夫妻共同財產」，雪上加霜的是，男方並不認為自己婚內出軌，第三者也不認為自己是第三者。

當時氣憤沒有這張紙，如果他們私自領了證，那我就成了第三者了。但是事後也很慶幸，看清了這個人，沒有這張紙我帶走孩子更自由。

有人總結：

領證保護弱勢方，保護婚內財產和養育子女。不領證，保護強勢的財產和自由，領證好不好完全是關係中的位置決定的。

也有人強烈建議，一定要領證，否則遇上算計的另一半，吃虧的只能是自己。這位女孩當時和前夫辦了酒席，對外公開結婚，同居，生了孩子。

後來男方家暴，她想分開，卻反被男方起訴要求還錢，還要爭撫養權。

他要求我返還共同生活費用，包括懷孕期間的飲食買菜生活用品支出，還有一個月兩千的親情卡，他堅稱是同居糾紛，並非自願贈予。

領證保護弱勢方，保護婚內財產和養育子女。不領證，保護強勢的財產和自由，領證好不好完全是關係中的位置決定的。（深圳微時光授權使用）

對於當下只辦婚禮不領證的潮流，京師深圳律所高級合夥人、婚姻繼承部主任劉文藝律師表示，1994年2月1日之後，法律不再承認事實婚姻。也就是說，在這之後，不領證等於沒結婚。

不領證，在一起生活只是「同居關係」，有了娃也只是「非婚生子」。哪怕辦了酒席婚禮，長期以夫妻名義對外交往，只要沒領結婚證，法律上都不認可雙方存在婚姻關係。

從法律上來講，只辦婚禮不領證，意味着雙方規避了法律約束，但也放棄法律賦予的保障和權利。這種方式最主要的風險在於，經濟弱勢一方的財產權益缺乏保障。

從法律上來講，只辦婚禮不領證，意味着雙方規避了法律約束，但也放棄法律賦予的保障和權利。這種方式最主要的風險在於，經濟弱勢一方的財產權益缺乏保障。（深圳微時光授權使用）

一是雙方不適用共同財產制。如果是領證結婚，夫妻倆任何一方賺的錢，原則上都是雙方共同所有的。哪怕其中一方一天沒上班，離婚時也能名正言順地分配偶的財產。

但如果沒有領證，一方賺的錢、購置的資產，都默認是這一方的個人財產，關係結束時，另一方無權主張分割。如果一方認為對方名下的財產他也有份，需要提起同居析產訴訟，並舉證證明主張，如：共同生活、對於同居期間財產歸屬有約定，或共同出資等。但在司法實踐中，這類案件往往存在同居財產混同、舉證困難的情形，財產歸屬認定難度大。

二是繼承權缺失。在我國，配偶和父母、子女同為第一順位的法定繼承人。在死者未立遺囑的情況下，配偶擁有第一順位繼承權；但若是未領證的「伴侶」，即便共同生活多年，也可能一無所有。

總之，只辦婚禮不領證，得益的是經濟強勢一方：「分手」更自由，還能保護自己甚至家族的財產利益，結束關係的成本較低。

