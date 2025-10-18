廣東新人擺酒不收人情　新娘「1霸氣舉動」爆紅　網民籲全國推廣

近日，廣東佛山順德的一對新人，婚禮現場不收紅包（人情）的暖心舉措引發點贊。



據參加婚禮的新人朋友宗女士表示，自己是第一次遇到這種情況。

近日，廣東佛山順德的一對新人婚禮現場，不收人情的暖心舉措引發網民點讚。（微博@新快報）

她的婚禮擺喜酒不收人情 引發網民熱議「建議全國推廣」（按圖放大瀏覽）：

宗女士表示：

我們遞給她紅包的時候，不收我們紅包，只是摸了一下紅包，折了一個角，然後返還給我們。

對此，有網民表示：建議全國推廣一下！順德的街坊則表示，在當地，這樣的做法並不少見，大家到來就是最好的祝福。

剛剛過去的8天長假，親朋好友齊聚，有着絕佳的婚禮氛圍，但聚集結婚，也給人帶來了不小經濟壓力。社交平台上，關於假期收到大量婚禮請帖的話題引發熱烈討論，有人一邊為朋友結婚開心，一邊心疼錢包，還有人直言：「9月份工資根本不用往卡上打。」

有來自廣東的網民卻表示，絲毫不慌！有網民表示：

「200塊（人民幣，下同）可以吃遍廣東酒席」

「誰來都是200塊」



廣東地區「講心唔講金」，只要大家聚下，沾沾喜氣就夠啦。在順德，不少新人甚至一分錢不收，紅包折個角代表受禮，然後原封不動地還給客人。

近年來，選擇極簡婚禮的年輕人開始增多，這種方式或許值得借鑑。例如當下流行的「三無婚禮」，即婚禮上無車隊、無接親、無伴郎伴娘，甚至不請司儀、簡辦婚宴，這些新人們刪掉冗長儀式，更加註重自我感受。極簡的流程，讓不少年輕人格外舒適。對此，你怎麼看？

