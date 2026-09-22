雲南兄妹遭胡蜂蜇死案開審　被告否認所養蜂蜇童　家屬求頂格量刑

9月21日，雲南楚雄牟定縣人民法院第一法庭一審公開開庭審理「7歲哥哥2歲妹妹遭胡蜂蜇傷致死案」。據內媒《封面新聞》從家屬方代理律師處獲悉，庭審從上午8時30分持續至下午6時，歷時近10小時。



期間，被告人李某某當庭全面翻供，否認兩幼童被其所養胡蜂蜇傷，作完全無罪辯護。公訴機關以過失致人死亡罪建議量刑3至5年。死者家屬陸先生表示完全不能接受，代理律師將在三日內提交補充意見。



兩孩童被蜇傷地點。（死者家屬社媒賬號截圖）

兩孩童被蜇傷地點。（瀟湘晨報）

兄妹被蜇逾千處 急性多器官衰竭亡

據此前報道，2025年6月28日，陸先生7歲兒子愷愷、2歲女兒妍妍隨外婆到山上幹活，在林地旁玩耍時被墨胸胡蜂蜇咬，經搶救無效死亡。

法醫鑑定顯示，哥哥全身被蜇300餘處，妹妹達700餘處，兩人系被胡蜂蜇咬致急性多器官功能衰竭死亡。李某某因涉嫌過失致人死亡罪，於2026年7月24日被提起公訴。

死者生前照。（澎湃新聞）

被告當庭翻供 稱不能確定是自家蜂所蜇

據《封面新聞》引述死者父親陸先生介紹，李某某此前在偵查階段的口供曾承認「孩子是被自己養的蜂蜇的」，但庭審中被告人及其辯護律師當庭全面推翻此前供述，稱「不能確定一定是他養的蜂蜇的，也有可能是外面飛來的野蜂」。

陸先生引述被告稱「他對檢方提供的全部證據都不認可，認為自己完全無罪、一點錯都沒有」。

死者親屬，右一為死者父親陸先生。（瀟湘晨報）

公訴建議三至五年 家屬要求頂格量刑

公訴機關最終以過失致人死亡罪提起公訴，並建議對被告人判處有期徒刑3至5年。陸先生表示，這一量刑建議未達預期，家屬方主張應以「以危險方法危害公共安全罪」追究被告人責任，並希望以過失致人死亡罪判7年頂格量刑。

「他從頭到尾不認罪、不認錯、不道歉。」陸先生說，庭審中孩子母親情緒與他一樣氣憤，「完全不能接受」。庭審結束後，臧梵清律師透露，家屬方將在三日內向法院提交新的補充代理意見，如一審判決結果未達預期，將申請檢察院抗訴。

當地養殖蜜蜂所使用的蜂箱。（死者家屬社媒賬號截圖）

當地養殖蜜蜂所使用的蜂箱。（死者家屬社媒賬號截圖）

胡蜂養殖監管缺失 雲南多地已禁養高危品種

案件之外，胡蜂養殖的安全隱患及監管問題亦引發關注。據新京報，胡蜂並未被列入《國家蜂遺傳資源品種名錄（2024版）》，農業農村部門難以介入，林業部門亦明確表示無需辦理相關許可，監管主體長期缺失。

墨胸胡蜂。（Wikimedia Commons）

自今年起，雲南多地相關部門發布通告，明確禁止養殖高危品種胡蜂，要求養殖者向村委會登記報備，並規定養殖場地須遠離集鎮街區、自然村、學校、醫療機構等區域，逾期未整改將予以強制清理。