身上傷口合共過千處！雲南兄妹慘遭胡蜂圍攻螫亡　養蜂人資質成疑

雲南楚雄牟定縣鳳屯鎮臘彎村近日發生一起慘劇，7歲男孩潤潤和2歲妹妹雅雅在松樹林玩耍時，遭同村村民李某養殖的墨胸胡蜂攻擊，姐弟倆分別被螫傷300餘處和700餘處，搶救無效相繼離世。事發時，孩子父母在外務工，姐弟由外婆外公照料。當地警方以過失致人死亡罪對養蜂人李某立案偵查，李某被拘留後取保候審，賠償家屬4萬元人民幣後稱無力承擔更多。另外，家屬質疑胡蜂養殖的合法性與監管責任，惟當地農業農村局與林草局相互推諉，監管漏洞引發關注。



6月28日，正在浙江務工的楊華（化名）接到噩耗：家中兩個孩子在老家被胡蜂螫傷，女兒雅雅當場搶救無效身亡，兒子潤潤仍在搶救。夫妻二人連夜趕回雲南楚雄牟定縣鳳屯鎮臘彎村，卻未能見到孩子最後一面。

死者生前照。（澎湃新聞）

據楊華介紹，事發當天，外婆外公帶姐弟倆到兩公里外的玉米地勞作，孩子在附近玩耍。中午，外公因取快遞短暫離開，外婆忙於農活，姐弟倆誤入松樹林，意外驚擾李某養殖的墨胸胡蜂，遭到蜂群瘋狂攻擊。孩子哭喊聲驚動附近村民，一名村民試圖救援卻也被螫傷，只能撤離報警。外婆冒險將潤潤轉移至安全地帶，又折返救雅雅，惟自己也因被螫傷住院一周。

120急救人員抵達時，雅雅已無生命跡象；潤潤被送往縣醫院，後轉至州醫院ICU，但於次日凌晨2點56分因傷勢過重離世。法醫檢測顯示，潤潤身上有300餘個螫傷傷口，雅雅傷口更多達700餘個，遍布頭部、四肢與軀幹。遺體暫存殯儀館，但因保存費用高昂，家境困難的楊華夫妻只能將孩子火化。

墨胸胡蜂。（Wikimedia Commons）

38歲的李某與受害家庭同村，去年投入數萬元養殖四五十窩墨胸胡蜂（當地稱「葫蘆蜂」），部分養在家中，部分置於松樹林的10個蜂箱中，每箱約數百隻蜂，主要靠售賣蜂蛹獲利。李某稱，蜂箱置於兩米高的樹上，設有圍欄，平時未傷人，需驚擾蜂巢才會引發攻擊。事發時他不在場，接到電話後趕往現場，途中遇救護車，將孩子送醫。

警方以過失致人死亡罪立案，李某被拘留一周後取保候審。他表示已支付4萬元賠償（2萬醫藥費、2萬遺體保存費），但因經濟拮据無力承擔更多，稱「已向親友借錢，實在借不到」。楊華則希望嚴懲李某，並依法追究賠償，並無奈地說「再多錢也換不回孩子」。事發後，李某養殖的胡蜂全部被銷毀。

當地警方出具的胡蜂鑒定意見。（澎湃新聞）

另一方面，楊華質疑墨胸胡蜂養殖的合法性，卻發現監管責任不明。農業農村局稱胡蜂屬野生動物，由林草局管理；林草局則稱圈養胡蜂屬農業農村局管轄。農業農村局表示養殖需備案，但未確認李某是否備案。林草局工作人員則迴避問題。警方鑒定顯示，墨胸胡蜂未列入國家保護名錄，無法依野生動物價值評估。

公開資料顯示，墨胸胡蜂攻擊性強，廣泛分佈於雲南等地，繁殖期捕食害蟲，秋季因食物減少可能攻擊蜜蜂。2023年，雲南省林草局曾回應民眾，胡蜂不在野生動物監管範圍，無需許可，但開放養殖可能引發糾紛或生態問題，需謹慎。2021年，牟定縣曾推廣胡蜂養殖，省司法廳補助建養殖基地，卻未提及安全規範。

鳳屯鎮政府稱事件由上級部門處理，牟定縣委表示調查進行中，具體情況未透露。