糖尿病｜中秋吃月餅易致血糖失控！醫生3招控血糖降腎病併發機率

台灣46歲蔡先生為糖尿病患者，平常控制良好，近日多吃了一些月餅與聚餐，導致血糖和血脂都偏高，詢問醫師節慶期間聚會多，該怎麼吃才能吃的開心，身體不會出狀況。



台灣小港醫院新陳代謝科醫師歐昱侖指出，蔡先生自從確定罹患糖尿病後，積極配合醫師與衛生教育教師的建議，經過適當的藥物治療並且加上飲食的調整及運動，糖化血色素水平從一開始的10.1下降到了現在的6.3，表示蔡先生在管理糖尿病方面取得了顯著的進展，努力和堅持對於維持健康的目標具有重要意義。

糖尿病患者遵守3招維持健康（點擊下圖看清！👇👇👇）

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歐昱侖表示，許多患者看診時不敢提問，導致患者對於自我照護能力成效不佳，因此糖尿病衛教師的介入，能協助調整患者的生活型態及用藥、控制血糖，避免延誤治療，達到患者能規律回診、提升治療遵從率，降低腎病等併發症的機率。針對慢性病患者，只要遵守3招，包括「控制好攝取量」、「按時服用藥物」、「運動不能停」，就可以享受節慶聚會。

- 控制好攝取量：糖尿病患者應該要謹慎選擇食物，避免攝取過多高糖、高脂、高熱量的食物。應該要選擇低糖、低脂、高纖的食品更有助於血糖的穩定。如果你是糖尿病友，可以嘗試選擇低糖或無糖的月餅，或是選擇水果來代替部分高糖食品，如士多啤梨、藍莓等。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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- 按時服用藥物：血糖藥一定得按時使用，才能幫助血糖穩定，不要因為過節忘記服用藥物，必須依照醫師指示按時服藥。

- 運動不能停：適量的運動對於糖尿病患者也非常重要。在中秋節期間，不妨與家人一起外出賞月散步，這不僅有助於控制血糖，更能增進身體健康。也要記得攜帶所需的糖尿病藥物和監測血糖的工具，隨時關注血糖的變化。

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醫師提醒，節慶期間聚會多，糖尿病患者含有果糖最好少喝、控制糖量攝取、維持運動習慣，不要因為節慶而怠惰平常培養的好習慣。

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