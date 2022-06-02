雞肉營養｜雞肉各部位熱量營養比併　雞皮雞翼唔係最肥最高卡

根據台灣農委會統計，從2019年開始，台灣人愛吃雞肉已經超過豬肉很多，平均每年的需求量就超過80萬公噸，因為雞肉含有豐富的蛋白質及營養勝過於豬肉以及牛肉。



雖然雞肉這麼營養，但有些部位還是要遠離，喜愛吃肌肉的你，知道哪些部位最營養以及哪邊不能吃嗎？雞肉的熱量，根據部位不同而有所增減，看完這篇你就應該知道哪邊要避免食用了。

雞肉各部位熱量、雞肉營養（按圖）

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雞肉各部位熱量一探究竟

你知道雞肉最肥的地方你知道是哪裡嗎？就是雞皮。雞皮是油脂與熱量來源，70%熱量都來自於雞皮，下次吃雞肉前，記得要把雞皮先去掉再吃。然而最營養的部分就在雞胸肉的部位。

雞肉各部位熱量一探究竟（運動星球網頁截圖）

雞肉的營養價值

雞肉的性味甘溫，主治功用十分廣泛，對於強筋健骨、活血調經，對虛勞、病後虛弱、久病體虛、健康調理等，效益都很顯著。從營養價值來分析，雞肉含有豐富的維他命A，尤其小雞雞肉特別多，另還含有維他命C、E等。雞肉不但含脂肪量低，且所含的脂肪多為不飽和脂肪酸，為小兒、中老年人、心血管疾病患者、病中病後虛弱者理想的蛋白質食品。然而雞肉之所以普受歡迎，是有原因的，客觀條件是雞肉比牛肉、豬肉更容易料理，從主觀條件來看，雞肉的營養價值，除了雞皮、雞油含脂肪高之外，所含多為不飽和脂肪，加上雞肉含蛋白質豐富，及符合「高蛋白、低脂肪」的優質營養條件，對於有健身習慣的人來說非常適合。

為什麼健身要吃雞胸肉？

雞胸肉相對於其他肉類，最大的優點就是「高蛋白質、低脂肪、低卡路里」，既能幫助增肌以及修復肌肉，也符合減脂需求，而且非常有飽足感，價格不高也好取得，非常經濟實惠，對於運動量大的人來說，天天吃都可以。雞胸肉每100公克的熱量為109卡，蛋白質含量24.2公克、脂肪含量0.6公克。其中的蛋白質比例比牛肉、豬肉、三文魚、雞蛋還要高，當然更符合增肌減脂需求。此外，雞胸肉CP值優於其他肉類，雞胸是低脂肉類，我們在增肌減脂的過程當中，建議盡量要以低脂肉類為主。

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雞最肥最多脂肪是哪部分？ 雞皮。雞皮是油脂與熱量來源，70%熱量都來自雞皮。此外，雞心脂肪最多，每100克含14.8克脂肪，比含14.6克脂肪的三節雞翼略高。 雞最高熱量是哪部分？ 雞腳（去骨）每100克含216千卡，比含210千卡的三節雞翼略多。 雞最低熱量是哪部分？ 雞胗，每100克含89千卡熱量，比含104千卡的雞胸（去皮）更低。

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