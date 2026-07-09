79歲翁吃過期急凍肉腦膜炎險喪命！醫揭不同肉保存期雞肉可雪1年?

冰箱（雪櫃）冷凍庫常被視為食物保鮮的萬能工具，但一名79歲老翁因長期食用過期的冷凍食材，竟引發化膿性腦膜炎險些喪命。



醫師指出，不同食材在冷凍庫的保存期限各有差異，過期 食物一旦退冰極易受微生物污染，輕則急性腸胃炎，重則可能演變為敗血症甚至腦膜炎。

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老翁長期食用過期冷凍食材險喪命

根據中國媒體報導，廣東深圳一名79歲徐姓老伯，因突然全身無力摔倒在地、高燒達40℃，還出現肢體僵硬顫抖等症狀，被緊急送醫後意識模糊、腹瀉、尿失禁，診斷為化膿性腦膜炎。

醫師追查染病原因發現，徐男平日節儉不捨得丟棄過期食材，肉品、海鮮放冷凍長達數個月甚至一、兩年，過期牛奶、飲料等也繼續飲用。不但家中冰箱經常存放發霉食物，冰箱內部也有霉變情況。而徐男此次感染的細菌正是經消化道進入體內並侵襲大腦，所幸及時治療，已漸漸恢復，否則有致命危險。

冷凍庫非萬能 各類食材保存期限大不同

台灣林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，許多人認為食物放進冷凍庫就能長期保存，但實際上不同食材在冷凍環境下的保存期限各有差異。以熱狗為例，開封後放冷藏頂多一個禮拜，未開封則可保存約兩個禮拜，但仍須注意業者標示的保存期限；若將熱狗放入冷凍庫，則可保存一至兩個月。

針對海鮮類食材，顏宗海進一步說明，魚類放入冷凍庫的保存期限頂多只有幾個月。以油脂較多的魚類如鮭魚（三文魚）為例，即使放入冷凍庫也頂多保存兩至三個月；而油脂較少的魚類則可保存六至八個月。至於貝殼類海鮮如蝦子、螃蟹等，放入冷凍庫可保存半年至一年半，相對較為耐放。

顏宗海也提到牛排的保存期限，新鮮牛排在冷藏環境下約可保存三至五天，放入冷凍庫則可保存四至十二個月。然而他特別強調，這個範圍相當寬廣，代表不同業者的產品保存期限可能有所差異，人們購買時仍應注意包裝上標示的保存期限。

另外，像培根冷藏可放一周、冷凍一個月；雞肉、豬肉做成的生香腸冷藏一到兩天、冷凍一到兩個月；漢堡冷藏一到兩天、冷凍則三到四個月；整隻雞則是冷藏可放一到兩天、冷凍可長達一年，不過都不能超過物品包裝上的保存期限。

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散裝食材應自行標註購買日期

顏宗海指出，在賣場購買完整包裝的食品，業者都會清楚標示保存期限，人們只需依照標示存放即可。然而許多人習慣到傳統菜市場購買散裝食材，如魚、蝦、雞肉等，這類商品因為是散裝販售，業者不可能標示保存期限，人們往往容易忽略其保鮮時效。

顏宗海建議，購買散裝食材後若要放入冷凍庫保存，應自行標註購買日期及存放日期，方便日後管理。同時應掌握「先進先出」原則，將較早存放或較快到期的食材優先食用完畢，避免食材在冷凍庫中存放過久而變質。他也以端午節為例，提醒大家在整理冷凍庫時常會發現去年的粽子還留在裡面，這種情況其實相當常見，卻也潛藏食安風險。

過期食材退冰後易受微生物污染

顏宗海強調，冷凍庫並非萬能，食材即使存放在冷凍環境中，一旦超過保存期限仍容易受到微生物污染。當過期食材從冷凍庫取出退冰時，就很容易變質並受到環境中微生物的污染，食用後便可能引發食物中毒。

顏宗海說明，食物中毒的症狀大部分表現為急性腸胃炎，包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒等。然而對於抵抗力較差的族群，如老人家、嬰幼兒等，則可能演變為更嚴重的敗血症。以新聞中的徐姓老翁為例，他最初是急性腸胃炎，後來發展為敗血症，病原菌更進一步侵入腦部引發腦膜炎，病情相當危急。

不同食材常見病原菌種類各異

針對食材中常見的病原菌，顏宗海表示，不同類型的食材會有不同的污染風險。肉類及蛋類食品最常見的是沙門氏桿菌污染，至於海鮮類食品，則容易受到腸炎弧菌的污染。

顏宗海指出，雖然不同病原菌造成的感染症狀大多相似，大部分患者都會以急性腸胃炎的形式表現，但少部分抵抗力較差的患者可能會發展為敗血症，甚至像徐姓老翁一樣，病原菌隨血液循環侵入腦部，引發腦膜炎等嚴重併發症。不過顏宗海也提到，該則新聞並未說明徐姓老翁感染的具體是哪一種病原菌。

食材保存應注意期限 避免過度依賴冷凍

顏宗海總結，大家應建立正確的食材保存觀念，不能過度依賴冷凍庫的保鮮功能。購買完整包裝食品時應注意保存期限，購買散裝食材則應自行標註日期並掌握先進先出原則。任何食材都有一定的保存期限，即使存放在冷凍庫中也不例外，大家切勿因節儉而食用過期食材，以免危害健康甚至危及生命。

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