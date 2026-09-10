生雞肉買回家要洗嗎？營養師教「3招正確處理守則」避開交叉污染

大家習慣洗生雞肉去除血水，台灣營養師王郁菁示警，此舉會讓沙門氏菌隨水花噴濺污染廚房與食材，引發腸胃炎，建議不沖水直接高溫煮熟才能安全殺菌。



生鮮雞肉買回家，大家習慣在水槽沖洗血水與雜質。台灣營養師王郁菁在Facebook專頁發文示警，生雞肉表面常附著沙門氏菌與曲狀桿菌等致病菌，清水沖洗的強力水流會使細菌隨水花噴濺長達數十公分，散落至流理台、砧板、刀具或已備妥的熟食上，引發交叉污染。

處理生雞肉正確步驟（Facebook@郁菁營養師）

一旦誤食被污染的食材，極易引發急性腸胃炎，造成高燒、嘔吐、劇烈腹痛及腹瀉等症狀。

為阻絕細菌在廚房蔓延，王郁菁傳授3招安全守則：

1. 分裝密封冷凍

依每餐份量分裝後送入冰箱冷凍。

2. 獨立存放防滲漏

與即食水果、熟食及乾貨區隔，避免血水外溢。

3. 不沖水高溫煮熟

料理前無需沖洗，直接入鍋高溫充分加熱即可殺死致病原。

處理完生肉後，雙手、刀具、砧板及檯面均需以清潔劑徹底洗淨，切忌直接處理其他食材。

台灣「無毒教母」譚敦慈也在節目《祝你健康》中建議，備料順序應為「先水果、再蔬菜、最後肉類」。她分享曾有親友因洗完生肉接著切洗水果，導致全家感染沙門氏菌嚴重腹瀉。若想去除肉品血水雜質，將生肉放入冷水中慢慢加熱煮沸（冷水焯水）即可安全滅菌，切勿在水龍頭下直接沖洗。

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