貴州30歲護士工作期間腦出血　搶救10天離世　當局竟稱不算工傷

中國貴州茅台醫院一名30歲女護士陳佳佳，日前在工作時突發腦出血，搶救10天後不幸離世，留下一名年僅8歲的兒子。沒想到，近日當地人社局卻表示，搶救了10天不符合相關規定，因此不予認定陳佳佳屬於工傷，家屬得知後悲痛欲絕，此事件也在網路上引發討論。



護士工作突發腦出血 搶救10天不幸離世

根據陸媒《大風新聞》報導，這起事件發生在8月4日下午，當時陳佳佳在茅台醫院影像科上班時，突然出現劇烈頭痛，同時還伴隨嘔吐症狀，一旁的同事察覺情況不對，急忙將她送到急診及神經外科搶救，最終被診斷為蜘蛛膜下腔出血、腦室出血和急性腦疝等，醫院也下達了病危通知書。

陳佳佳工作期間突腦出血。（微博＠道叔bot）

（微博@大風新聞影片截圖）

律師籲院方向家屬提供金錢協助 盡社會責任▼▼▼

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報導指出，陳佳佳當天下午4時左右被推進手術室做開顱手術，直到當晚11時左右才被推出來。家屬透露，曾在事發第2天提出轉院治療的請求，但醫生以不具備轉院條件為由拒絕，直到同月13日才被告知可以轉院，次日凌晨轉到位於重慶的西南醫院治療時，經專家診斷陳佳佳已經腦死，隨後便由救護車送回老家，到家5分鐘後就停止呼吸。

「搶救10天不符合工傷條件」 家屬悲痛欲絕

然而，9月17日遵義市人社局卻出具《不予認定工傷決定書》稱，經調查陳佳佳的死亡原因為腦室出血，並表示其受到的事故傷害，不符合《工傷保險條例》中「在48小時之內經搶救無效死亡」之視同工傷條件，故不予認定或視同工傷。

陳佳佳工作期間突腦出血。（微博＠道叔bot）

其母親得知結果後難過地說道，女兒還很年輕，每年都會參加體檢，平時身體一向健康，沒有任何基礎疾病，但工作太忙太累，有時晚上還會被醫院叫回去上班，這次突發腦出血因搶救10天去世，卻沒被認定為工傷：

白髮人送黑髮人，這種悲痛我們怎麼接受的了？

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陸護士離異獨自育8歲兒子 生前曾獲頒優秀醫務工作者

據了解，陳佳佳曾獲得2021年度優秀醫務工作者的稱號，還被茅台集團評為2025年度工會活動積極分子等。知情人士透露，她在幾年前離婚，獨自育有一名8歲兒子，離婚後她有個相愛的男友，生病後男方一直守在加護病房外面，離世時男方還痛哭說道還沒娶到她。

陳佳佳生前照片。（微博＠道叔bot）

針對此事件，律師趙良善表示，法律條文存在邊界，茅台集團可通過人文關懷妥善善後，包括協助家屬申領養老保險下的喪葬費、撫恤金等法定待遇，還可發放專項慰問金，承擔喪葬相關費用，並為陳佳佳的兒子提供長期助學補助，直至完成學業，同時醫院方面應優化醫護排班，完善員工健康體檢機制，以社會應承擔的社會責任彌補法律和情理間的落差。

知名律師事務所主任付建則建議，現行相關條款將工傷認定核心從搶救時長轉向疾病與工作的因果關係，只要有證據證明疾病與工作勞累、壓力或環境相關，無論搶救多久都應認定為工傷，若確認與工作無關則不予認定，並表示護士頻繁值夜班，若陳佳佳的家屬能證明她生前無基礎疾病，死亡與高強度工作有因果關係，則人社局應當認定為工傷。

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