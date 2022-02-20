台女工傷右腿截肢　無良老闆僅賠10萬台幣更調侃：穿義肢就能走了

台中一名年輕的女作業員之前操作大型機台時，發生意外導致右腿遭輾截肢，但公司卻只包台幣1萬元（折合約港幣2千7百元）慰問金，並打算以台幣10萬元（折合約港幣2萬8千元）和解。女作業員表示，她本來應徵文書助理，最後卻變成包裝女工，且這次是第二次發生意外，業者仍未跟她達成和解，「以前我真的很喜歡這樣曲膝，其實我真的好難過」。



女作業員的友人日前替她發聲，在臉書社團「爆料公社」PO文表示，女作業員在苗栗頭份某工廠擔任包裝工，負責包裝塑膠粉，正當她再處理破損的塑膠袋時，紅外線沒有感應，她的右腳被載著1100公斤貨物的機器碾過，緊急送醫後右小腿以下截肢，讓她忍不住拍照PO文說「以前我真的很喜歡這樣曲膝，其實我真的好難過」。

工傷被截肢的女作業員未離職卻被踢出公司群組。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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豈料，公司得知消息後，只包台幣1萬元紅包慰問，在女作業員出院時，老闆娘還說「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了」、「妳媽媽中風會走路已經很不錯囉」等話，讓女作業員的心情雪上加霜，但壓垮她的最後一根稻草是，公司調解時僅願意賠償台幣10萬元。對此，女作業員決定不忍耐，憤而提告過失傷害。

「伸手去摸才想到腳沒了」，女作業員透過臉書粉專「杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0」表示，公司指責員工操作有誤，僅給予台幣1萬元慰問金，那些為了省成本而沒安裝的防護裝置，也在事發後莫名出現，且她未離職卻被踢出公司群組。

女作業員表示，她本來應徵的工作是文書助理，最後公司將她輪調部門去補各單位的空缺，最後將她放在根本不熟悉的包裝女工位置，過去就曾在公司內發生意外而失去兩顆門牙，沒想到現在又失去右腳，就只因為她需要這份工作。

最後，女作業員表示，她為了打官司，已將所有積蓄都花在律師費上，她很擔心公司會脫產來逃避責任，「我真的很絕望」、「很多次都覺得為什麼我還在呼吸」。

該文PO出後引起網友群體憤慨，「在這種時代居然還有這種事情發生，不可思議」、「老闆娘右腿鋸給我，我10萬馬上轉帳」、「加油，活下去才有奇蹟」、「這真的太扯了，如果是自己親人這樣，那公司老闆有辦法說出這種話嗎」、「太過份了.....一輩子的傷痛竟然想這樣隨便打發人」、「可憐的孩子」。

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