最愛發錢老闆再出招　中秋宴請逾1.5萬人向員工父母、供應商派錢

今年中秋，被網民封為「全網最愛發錢老闆」的河南省礦山起重機有限公司（下稱河南礦山集團）創始人崔培軍，擺逾1600圍宴請萬名員工與父母。現場不僅向員工父母派發現金禮金，更直接向每間供應商發放20萬元以杜絕員工受賄。面對外界「作秀」質疑，崔培軍稱自己不當網紅，只求對得起良心，強調發放現金比打卡更有溫度。



《大參考》報道，9月23日至24日，河南礦山集團舉行第十三屆中秋孝文化節，現場擺了超過1600桌宴席，逾1.5萬名員工、員工父母及合作商家參加。

崔培軍被網民封為「全網最愛發錢老闆」。（影片截圖）

崔培軍擺逾1600圍宴請萬名員工與員工父母，更在現場派發節日禮金。（影片截圖）

活動期間，崔培軍向員工父母送上鮮花與600元節日禮金，並為12間供應商和18名「礦山孝星」頒獎。他又向每間供應商發放20萬元，明確表示希望藉此杜絕員工私下收受供應商禮品或禮金的行為。

崔培軍表示，公司連續13年舉辦孝文化節，是想讓員工將孝順父母這件事放在心上，並提到父母也要理解子女的不易，互相體諒。

早於2023年1月，河南礦山集團就因「年終獎堆成錢山」在網上掀起熱議，當時該公司在年終獎發放現場壘起現金牆，領獎員工抱着成堆現金下台，總計發放6100萬元獎金。2025年1月，河南礦山集團年會上向員工發放1.7億元。

今年2月13日舉行的河南礦山年會，崔培軍在現場發放超過6000萬元現金年終獎，加上線上發放部分，年終獎總額超1.8億元，相當於三分之二的利潤都分給員工，更被網民稱為「全網最愛發錢老闆」。

崔培軍堅持「不貸款，不融資，不拖欠，永遠不上市」，直言「有一塊錢花8毛，就像咱們農村人說的，家裏有糧心裏不慌」。面對外界質疑，崔培軍坦言自己不玩抖音、不帶貨、也不想當網紅，從2004年起便向員工發放現金，「實實在在比數字打卡更有溫度」。