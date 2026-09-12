佛山店主孩子開學欠房租　暖心房東得知後「買根烤腸」付2萬元

房東上門收租，不僅一分租金沒收到，反倒在買了一根烤腸之後，自掏腰包給了租客兩萬元，怎麼回事？



這家店鋪位於廣東佛山，據店主（即租客）介紹，自己本來應該8月23日交租金，遲交了大概半個月後，房東就來了解情況。租客跟房東說，當時因為開學，家裏一時周轉不開所以沒有及時交租金。

沒想到房東說「買根烤腸」之後就掏出手機掃碼，接着租客就聽到「收款兩萬」的提示音。

租客告訴記者：

房東轉完賬就要走，我說『你怎麼轉了兩萬（元）呢』，他說『沒事啊，你不是小孩開學要用錢嗎？那先拿去用一下。租金沒事，也先緩一緩吧』，他後面也跟我說租金會給我降一點。

租客表示，自己在這條街上租房已經六七年了，早些年還和房東做過鄰居，關係更像是相識已久的朋友。平日裏誰家有困難，都會互相搭把手。可當聽到兩萬元到賬時，他還是愣住了，半天沒回過神。

房東表示：「這些年，租客一直按時交租，從沒拖過一天，人品我信得過。」

面對網友「好房東」的讚許，房東只是笑了笑，說自己沒做什麼大事，

生活都不容易，能拉一把就拉一把，算不了什麼。

租客坦言，因為這些錢，「心裏熱了很久」，並表示他也會努力想辦法讓小店生意好轉。

房東拿出的不只是兩萬元，更是體諒他人不易的善意，相信這樣的理解足以撫平很多疲憊，點贊！

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