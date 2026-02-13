河南老闆賺2.6億派1.8億年終！員工現場數錢15分鐘：數幾多拎幾多

曾於年會豪派1億元（人民幣，下同）聲名大噪的河南礦山集團將於2月13日再開年會。被譽為「全網最愛發錢老闆」的崔培軍宣佈，今年年會現場將發放超6000萬元現金作為年終獎，員工當場數錢「所數即所得」，加上線上發放部分，集團年終獎總額突破1.8億元，再度引發廣泛關注。



綜合《大河報》、《九派新聞》報道，河南礦山集團曾在2025年豪派1億元的年終獎的河南礦山集團，將於2月13日開辦年會，消息一出引發各界關注。

該公司創始人、黨委書記、董事長崔培軍表示，年會現場將發放超6000萬現金年終獎，加上線上發放部分，集團年終獎總額直接超1.8億。因常年為員工發放現金與福利，崔培軍被網民冠以「全網最愛發錢的老闆。」

面對「全網最愛發錢老闆」這個稱號，崔培軍曾回應稱，「不是我愛發錢，是年輕人背著車貸房貸，能減一點是一點。」

據悉，今年年會再度升級，擺放了800桌，可容納7000人，獲獎員工可攜帶家屬參會，享雙倍紅包，現場還有數錢比賽、現金抽獎等環節。

河南礦山集團總裁魏學明表示，今年發的錢比去年多六七千萬元，數錢時間延長至15分鐘，由於公司推崇孝文化，所以首次邀請優秀個人員工家屬參加。據悉，年會當天將有7000名左右員工及家屬到場。

這類「豪橫發錢」並非偶然，2024年，河南礦山集團淨利潤2.6億元，給員工發放了1.7億元 。此外，2025年10月，集團舉辦第十二屆中秋孝文化節，崔培軍連續兩天為每一位員工的父母獻上600元節日禮金和鮮花，現場禮金發放總額超1000萬元。

據《極目新聞》報道，2025年3月，在「三八」國際婦女節當天，河南礦山集團舉辦晚會，給近2000名女員工發放了近160萬元的過節紅包。

公開資料顯示，河南礦山集團全稱河南省礦山起重機有限公司，註冊資本為11.77億元，主要業務包括特種設備製造設計及安裝改造修理及電線、電纜製造，由崔培軍、胡永堂共同持股。其中崔培軍持股約98.88%，為該公司第一大股東。