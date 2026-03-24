2月剛派1.8億　「全網最愛發錢老闆」再斥千萬請4000員工父母旅遊

河南省礦山起重機有限公司（簡稱河南礦山）以其慷慨福利走紅，創辦人崔培軍更被譽為「全網最愛發錢老闆」。3月24日，河南礦山第十四屆孝文化感恩旅遊節正式啟動，崔培軍一口氣請4000多名員工父母免費旅遊，活動全程由企業承擔費用，預計花費近1000萬元（人民幣．下同）。



崔培軍一口氣請4000多名員工父母免費旅遊，活動全程由企業承擔費用。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，多年來，河南礦山堅持以孝文化鑄魂企業文化，每年固定舉辦中秋孝文化節與員工父母感恩旅遊節等活動，活動已連續舉辦了14年。

工作人員馮先生表示，員工每天上班，沒時間陪父母旅遊，但老闆視每位員工的父母如同家人一樣，舉辦孝文化旅遊節，就是要以實際行動弘揚傳統美德、幫員工盡孝心。公司不但出資請去旅遊，還為每位員工父母購買了保險，並給他們準備了攜有各種食物、藥物等旅遊必備物品的「孝心包」，並請了隨團醫生，保障旅途安全，父母僅需帶一個身份證，「其他吃住玩，公司都全包了」。

24日，現場4000餘名員工父母有序登車。（極目新聞）

24日，現場4000餘名員工父母有序登車，開啟為期6天的徐州、南京、蘇州、無錫江南免費之旅。出發儀式上，崔培軍反覆叮囑大家旅途注意安全、放鬆心情、玩得盡興。他還專門叮囑司機、導遊等工作人員要對長輩要多一分耐心、細心，全程保障出行平穩與安全。崔還給78名大巴車司機挨個發了中華煙。

崔培軍表示，舉辦孝文化旅遊節，就是要以實際行動弘揚傳統美德、幫員工盡孝心，希望員工父母可以玩得開心。

出發儀式上，崔培軍反覆叮囑大家旅途注意安全。（極目新聞）

因常年為員工發放現金與福利，崔培軍被網民冠以「全網最愛發錢的老闆」。（九派新聞）

河南礦山向來以其慷慨福利走紅。今年2月13日，公司召開公司年會，崔培軍在年會現場發放超6000萬元現金年終獎，加上線上發放部分，年終獎總額超1.8億元。而該公司2025年累計盈利為2.7億元。