真「燒錢」！老夫婦不喜歡把錢存銀行　家中起火數十萬現金被燒燬

因爺爺奶奶不喜歡把錢存銀行，家中突發火災後，近40萬元（人民幣，下同）現金被燒燬！



近日，四川自貢趙女士爺爺家發生了火災。因為爺爺奶奶不喜歡把錢存銀行；每次退休金到賬後，他們就會取出現金放在家裏，火災後近40萬元現金被燒燬大半。

+ 10

火災時，現金被燒燬了部分，消防員趕到將火撲滅，搶出的現金許多都損毀了。

趙女士帶着這些被燒燬的錢來到銀行求助，工作人員李先生當場驚呆：

在銀行上班16年了，第一次見這麼多被損毀的現金。

因為殘存現金還被水沖刷，一沓一沓地粘連在一起。在現場，銀行的五六名工作人員一張一張地將現金剝離、整理、歸類，然後逐張進行甄別，再按要求進行兑換。

這場浩大的工程，連續進行了15天。最終，成功地兑換出27.32萬元。趙女士對銀行表示感謝，稱在家人的勸說下，老人終於同意將現金存入銀行。

相關案例

隔着屏幕都能感覺到老人的心在「滴血」，家中一旦失火，傢俱、電器都有可能被毀，何況是薄薄的一張紙幣。真心建議大家，最好是不在家中存放太多現金。一起看看下面幾個「燒錢」的案例。

2025年2月，廣東韶關一民房突發火災。消防員趕到後將現場明火撲滅。這時，60多歲的房主找到消防員稱，卧室裏還有30多萬元現金，是老兩口的養老錢，拜託消防員幫忙尋找。在遵守安全操作規程的前提下，消防員立即展開針對性搜尋，最終在火場中找到輕微燒燬的30多萬元現金、並將其移交給了房主。

為搶救現金 老人重返火場遇難

2024年11月13日，貴州貴陽一民房發生火災。事發時，該戶有4人已在家中就寢。起火後，女戶主（72歲）驚醒，隨後將男戶主、兒子和兒媳叫醒，一家人逃離起火現場到戶外安全區域，男戶主兒子立即報警求助。但男戶主（71歲）逃生後為搶救卧室內的現金，又再次重返火場，最終身陷火場不幸遇難。

消防提醒：

日常生活中，我們一定要定期檢查家中消防安全隱患，做好防火措施，以免造成不必要的損失。家庭防火務必做好「三清三關」，下面這份安全提示請收好：

+ 3

此外，一旦發生火災，應儘快撤離逃生，並第一時間打電話報警，千萬不可貪戀財物、重返火場！火災發生後，安全撤離的「黃金時間」往往只有2-3分鐘，火場中，新鮮空氣迅速耗盡，致命毒氣濃度可能在30秒內飆升，僅吸入幾口就足以致命。與此同時，火場温度可在短短幾分鐘內突破600°C，遠超人體承受極限，極易造成呼吸道瞬間灼傷甚至休克。重返火場是極其危險的行為，這些要命的火場逃生「誤區」一定要當心！

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

