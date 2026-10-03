深圳政府地區辦公室被拍到深夜聚眾打麻將　竟是一場｢視覺誤會｣？

中秋假期期間，有市民向內媒記者報料稱，深圳市光明區公明街道應急管理辦公室所在的大廈內有人深夜聚眾打麻雀。



9月27日，記者向公明街道宣傳部門核實，公明街道隨後發影片澄清：涉事地點為同大廈一家茶餐廳包廂麻雀房，並非辦公區域，應急辦實際在3至6樓辦公。此次爭議是建築標識模糊引發的視覺誤會，街道將優化樓棟標識、規整辦公周邊環境，杜絕同類誤解再次發生。

深圳市光明區公明街道應急管理辦公室被指有人在中秋假期期間深夜聚眾打麻雀，官方隨後發視頻澄清。（微博＠羊城晚報影片截圖）

全是一場「視覺誤會」 公明街道辦快速澄清獲讚▼▼▼

+ 9

此次風波的出現，也確實不怪市民的「誤會」。涉事樓宇對外視覺標識均指向政務辦公屬性，而二樓包廂位置正好緊鄰政務標語下方，這使得普通市民難以區分樓層功能分區，於是產生公職人員在辦公區域娛樂的誤解。

事發後，相關方面不僅快速釐清事實，還提供了現場影片作為澄清佐證，也體現了一種高效、坦誠的釋疑姿態。同時，街道辦也表示將會優化現場環境、增設指示牌，以消除視覺上容易造成誤解的問題。

至此，這場突發輿情算是得到了一個妥善、閉環的處置。而真相澄清之餘，這件看似的「小事」背後，其實也有着值得公職部門深思的治理細節與公眾期待。

公明街道辦快速釐清事實，體現了一種高效、坦誠的釋疑姿態。（深圳市光明區公明街道辦事處官網截圖）

公眾對政務場所、公職人員的行為保持「敏感」，並不是小題大做，更不是多管閒事。這本質上是社會監督意識的一種體現，而社會監督正是規範政務作風及倒逼履職盡責的重要外部力量。

此次事件的妥善處置，也印證了一個樸素的道理，那就是只要真正「行得正、坐得端」，其實就完全無需畏懼公眾監督與輿論質疑。而面對輿情能夠不迴避、不遮掩，主動核查、坦誠釋疑，這種政府與公眾的良性互動，非但不會損耗公信力，反而能以公開透明化解猜忌、凝聚信任。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

