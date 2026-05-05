浙江女開智駕高速公路上鬆手軚化妝：我覺得它開得比我好
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，浙江林女士在高速公路上駕駛車輛時開啟了自動輔助駕駛，隨後便雙手離開方向盤，有時化妝、吃東西，有時雙手舞動。上述影片在網絡傳播後被網民舉報，浙江交警以林女在駕駛過程中有其他妨礙安全行車的行為，對其罰款200元。
近日，浙江一名司機在社交平台上分享影片。影片顯示，該名女子在開啟輔助駕駛後雙手放開方向盤，有時在吃東西，有時雙手隨着音樂舞動，有時化妝。
有網民向浙江溫州高速交警舉報後，交警很快鎖定違法車輛信息及駕駛人林某的身份，責令其到場接受教育處罰。
林女辯稱，雖然在做別的事情，但心裹還會想着在開車，「因為我覺得我很相信它（輔助駕駛），作為女司機我覺得它開得比我還好。」
最終，林女因在駕駛過程中有其他妨礙安全行車的行為，被依法處以罰款200元、駕駛證記3分的處罰。
網民評論：
「這種所謂智駕，可以優秀999次，但是只要失誤1次，就終生後悔。」
「沒認識到錯誤以後她還干，吊銷駕照是最好的選擇。」
「作死的懲罰措施太小了，不疼不癢。」
「應該也就是想炫耀一下，結果出圈了。」
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