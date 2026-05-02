廣西男酒後開智駕睡着停路中　停牌半年兼扣分罰款　網民批罰太輕

4月29日凌晨，廣西柳州有市民報警，稱柳東新區東晉大道上有一輛新能源汽車長時間停在道路中央，民警趕赴現場後將司機陳某帶走。據閉路電視畫面顯示，該車行駛過程開啟了智能輔助駕駛系統，但陳某已處於睡眠狀態，雙手脫離方向盤，經酒精呼氣測試證實其酒後駕駛，依法扣留其駕駛證6個月並扣分罰款。



廣西柳州交警消息，4月29日，廣西柳州一市民報警，稱一輛新能源汽車長時間停在柳東新區東晉大道上，情況不明，存在交通隱患。民警接報後趕赴現場，發現司機陳某身上帶有濃烈酒氣，涉嫌酒後駕駛，隨即移交交管部門處理。

交警調取閉路電視發現，該車行駛過程中雖開啟了智能輔助駕駛系統，但陳某已處於睡眠狀態，雙手完全離開方向盤。（柳州交警微信公眾號）

交警調取閉路電視發現，該車行駛過程中雖開啟了智能輔助駕駛系統，但陳某已處於睡眠狀態，雙手完全離開方向盤。（柳州交警微信公眾號）

交警調取閉路電視發現，該車行駛過程中雖開啟了智能輔助駕駛系統，但陳某已處於睡眠狀態，雙手完全離開方向盤。經酒精呼氣測試，陳某血液中的酒精含量為62mg/100ml，屬於飲酒後駕駛機動車。交警依法對陳某作出罰款1300元（人民幣）、記12分、扣留駕駛證6個月的處罰。

該事引發網民熱議，有網民關注處罰過輕，認為應該吊銷駕照；也有人表示現階段「智駕」是虛假宣傳，誤導消費者，應明確定義其為「輔助駕駛」。

路燈倒影誤當障礙物 小鵬P7+智駕觸發AEB急煞致追尾 官方致歉

此前有關於「智駕誤識」的報道，雲南大理的李先生日前駕駛小鵬P7+期間，車輛將路燈倒影誤識別為障礙物，觸發AEB（自動緊急煞車），引發後車追尾。事發後，李先生的車輛被認定為事故車，所幸事件中無人傷亡。