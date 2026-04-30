路燈倒影誤當障礙物　小鵬P7+智駕觸發AEB急煞致追尾　官方致歉

雲南大理的李先生日前駕駛小鵬P7+期間，車輛將路燈倒影誤識別為障礙物，觸發AEB（自動緊急煞車），引發後車追尾。事發後，李先生的車輛被認定為事故車，所幸事件中無人傷亡。小鵬汽車回應稱受「不規則目標」干擾，深感抱歉並承諾優化算法，但提出的「送兒童座椅、建議關閉功能」等處理方案令李先生難以接受。



昆明廣播電視台《街頭巷尾》報道，4月18日，李先生駕駛小鵬P7+並啟動了智能輔助駕駛（XNGP），當時車速僅37km/h，卻突然觸發AEB緊急煞停車輛，尾隨的私家車收掣不及撞上。

李先生駕駛的小鵬P7+智駕系統將路燈倒影誤識別為障礙物。（影片截圖）

李先生稱，其小鵬P7+新車落地僅半年，事發時他正常駕車行駛，車輛卻突然急停導致後車追尾，所幸同車懷孕的妻子並未受傷。

李先生查看行車記錄儀及現場排查，才發現車輛誤將路面上路燈倒影識別為前方障礙物，觸發了AEB煞停，「直接車就給我殺停了……觸發AEB的時間很短，你都沒有辦法去接管這輛車」。

尾隨的私家車收掣不及撞上。（影片截圖）

尾隨的私家車收掣不及撞上。（影片截圖）

出事後，李先生立即向小鵬汽車方面反饋問題，但對方數日後才再次聯繫他，「他們說送我一個兒童座椅，廠家和我說因為這個AEB緊急制動有點太敏感了，讓我先關閉使用這個功能，後期系統升級之後就可能不會出現這個問題了」。

李先生表示，事故的主要責任在於司機，但當時觸發AEB的時間短，他根本無法接管，「現在我不敢用車，我去處理的話我的車就變成事故車了，車損這一塊小鵬汽車的廠家應該承擔一些」。

小鵬P7+智駕系統將路燈倒影誤識別為障礙物。（影片截圖）

對於車輛將路燈倒影誤識別為障礙物，小鵬汽車公共關係部回應稱，事故車輛於4月18日下午2時14分被後車追尾。經行車記錄儀及後台數據分析，車輛行駛過程中受右側不規則目標干擾，觸發AEB制動導致車輛煞停，隨後發生碰撞。

對於為客戶帶來不好的用車體驗，小鵬對此深感抱歉。小鵬汽車公共關係部稱，正在積極與客戶溝通，做好後續定損維修工作，後續也會對這類場景進行優化。