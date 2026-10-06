中國2歲女童新加坡行步道遭蛇咬傷　幸屬無毒蛇母籲家長小心

內媒《瀟湘晨報》報道，一位中國家長李女士稱帶兩歲的女兒在新加坡亞洲文明博物館戶外步道散步時，女兒的腳踝突然被蛇咬傷，家屬撥打急救電話將孩子送醫，所幸咬人的是無毒的網紋蟒，孩子目前狀態好很多了。



中國2歲女童新加坡逛博物館遭蛇咬傷。（社交平台截圖）

中國2歲女童新加坡逛博物館遭蛇咬傷。（社交平台截圖）

李女士在社交平台發文稱，晚上她帶著兩歲的女兒在新加坡亞洲文明博物館戶外步道散步，一家人在大路上正常行走，沒有觸碰任何動物，也沒有踩踏草叢，但孩子的腳踝突然被蛇咬傷，「孩子被咬後傷口瞬間紅腫，疼得一直哭。」

一家人立刻撥打新加坡急救電話，又聯繫了官方抓蛇專線。李女士表示，孩子隨後被緊急送醫處理，目前正在觀察，醫藥費由自己承擔。經確認，咬人的是網紋蟒，所幸無毒。

中國2歲女童新加坡逛博物館遭蛇咬傷。（社交平台截圖）

中國2歲女童新加坡逛博物館遭蛇咬傷。（社交平台截圖）

李女士於今日（10月6日）回覆留言區的網民稱，目前孩子狀態已經好多了。她提醒，來新加坡親子遊的家長不要以為市區景點、博物館沿河步道絕對安全，夜間帶小孩一定要緊盯腳下。被蛇咬後不要抓蛇、追蛇，不用嘴吸毒、不割傷口，應減少走動，摘掉飾品防止腫脹卡壓，並儘快就醫。