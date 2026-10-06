浙江醉酒司機開｢智駕｣睡覺　凌晨停高速路中間　遭吊銷駕照判拘役

《央視新聞》報道，近日，浙江一名司機裘某在醉酒後駕車，並開啟了智能輔助駕駛。凌晨4時左右，司機在車上昏睡，車輛則停在了高速公路的中間車道。救援人員發現異常車輛後迅速趕到現場，將睡醒的司機喚醒並將車輛開下高速。目前該名司機已被交警吊銷駕駛執照，5年內不得再考。同時法院以危險駕駛罪判處裘某拘役，並處罰金。



據司機裘某交代，事發當晚他在紹興和朋友吃飯，其間喝了一斤（500ml）左右的白酒，飯局結束後便開車上了高速準備回杭州，並開啟了智能輔助駕駛功能。

凌晨4時左右，司機在車上昏睡，而車輛一開始在高速上打着死火燈（雙閃燈）緩慢行駛，並最終停在了路中間。雖然是凌晨，但還是有車輛不時經過，一些車輛發現這一情況後只能緊急變道。

醉酒司機開智駕睡覺車輛停路中間。（央視新聞）

紹興市公安局交警陳金水介紹， 柯諸高速的智慧系統第一時間發現了該異常情況，監控人員調度了就近的救援人員趕赴現場處置，救援人員到達現場以後發現，司機昏睡在車內，救援人員叫醒司機以後，將其車輛開到了就近的高速出口。

浙江紹興市公安局交警陳金水。（央視新聞）

因司機裘某身上帶有明顯的酒味，救援人員將情況上報，警員將司機帶到醫院抽血檢測，司機的血檢結果是123mg/100ml，達到了醉酒駕駛機動車的標準。目前，裘某已被交警吊銷駕駛執照，5年內不得再考，同時法院以危險駕駛罪判處裘某拘役，並處罰金。

網民評論：

「停在高速公路中間車道，萬一其他司機躲閃不及造成交通事故這不是害人嗎？」

「根本不能相信所謂的智駕，雙手脫離方向盤等於把命交給電子設備，電子設備是不可能百分百不出故障的。」

「喝1斤白酒還敢開車上路！真是害人害己！」

「這人真是命大呀。」

