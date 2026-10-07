奇女子挑戰「5天爬完五嶽」　衡山路程超14公里：僅晚上略有疲憊

中秋假期期間，來自貴州的彭女士完成了5天爬五嶽的挑戰。



據彭女士向內媒記者介紹，她於9月23日從貴州出發，採用「白天登山、夜間臥鋪趕路」的高效節奏，緊湊完成五嶽打卡行程。

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具體行程安排清晰有序：

9月24日攀登華山（西嶽）；

25日登頂恆山（北嶽）；

26日挑戰泰山（東嶽）；

27日打卡嵩山（中嶽）；

28日收官攀登衡山（南嶽）。



五天時間走遍華夏五大名山。

彭女士表示，她偶然在網上了解到「暢遊五嶽．讀懂中國」主題活動，活動精緻的紀念獎牌深深吸引了她。恰逢九月底中秋假期，同時也是她「與世界交手一萬天」的專屬紀念日，為了給自己留下一份特別且有意義的紀念，她精心規劃行程，果斷開啟了這場五嶽徒步挑戰。

據了解，該五嶽打卡挑戰分為「文試」「武試」兩大參與模式，其中「武試」僅要求徒步上山，下山方式可自由選擇，規則更為靈活。彭女士此次參與的正是「武試」挑戰，需要在「兩步路」App上完成官方指定徒步路線，且每座山都設有三個專屬簽到點，全部簽到完成才算挑戰有效、打卡成功。

五天高強度登山行程中，彭女士日均步數達到兩三萬步，體能消耗極大。她坦言，五座名山中，華山的攀登耗時最長，而南嶽衡山則是步數最多、路程最遠的一座，全程步數超39000步，徒步里程達14公里以上。據悉，衡山的「武試」專屬路線和常規遊玩路線差異較大，路程更長、難度更高，對體能是極大考驗。

彭女士稱，五嶽中只有華山和衡山是步行上山坐車下山，其餘都是徒步上下山。

彭女士表示，連續五天的高強度登山並未讓自己出現嚴重身體不適。她每日登山結束後僅當晚略有疲憊，經過一夜休整便能快速恢復，身體並未出現痠痛、乏力等不適症狀，整體狀態良好。

這場跨越多城的五嶽挑戰，彭女士全程花費加起來不足4000元人民幣。談及出發時的心情，她坦言，此前從未經歷過長時間、高強度的連續徒步，出發前內心十分忐忑。好在旅途之中一路遇好心人相助，讓她順利走完全程。

最後，彭女士也温馨提醒廣大網友，五嶽挑戰強度極高，切勿盲目跟風效仿，大家需結合自身體能量力而行，戶外出行務必優先保障自身安全。

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3類人不適合爬山

1. 有關節疾病的人：爬山時，膝關節額外的負荷更會加重軟骨磨損，損傷骨質，造成關節腫脹、疼痛等不適症狀。

2. 有心腦血管疾病的人：爬山是一項耗氧量很大的運動，體力消耗較大，有心腦血管疾病的人登山會加重心臟負荷，易誘發疾病。

3. 體重過大的人：因為上山時膝關節承受的重量約是體重的3倍；下山時，膝蓋受到的衝擊力比上山大，膝關節承重量約是體重的5倍。



年輕人或者沒有關節疾病的人，可適當爬樓梯和爬山，但要注意速度和姿勢。

爬山前中後的注意事項

爬山前

首先明確自己是否適合此運動，如果有髖關節、膝關節、踝關節的軟骨損傷，或心腦血管疾病儘量避免爬山；

其次，準備好應急防護物品：登山鞋、登山杖、膠布、碘酒、紗布繃帶、止痛藥等。



爬山時

姿勢：儘量降低重心來增加身體穩定；

路徑：選擇比較穩定的山路或前面有人走過的路，不要走未開發的「野路」；

速度：量力而行，不要貪圖「快」。



爬山後

爬山後建議進行拉伸、放鬆、按摩；

回家後對身體局部進行熱敷或泡個熱水澡，以促進乳酸分解，緩解肌肉痠痛感；

若出現疼痛難忍的情況，及時到骨科排查是否有骨折、韌帶撕裂等情況。

