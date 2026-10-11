讀書無門檻！大學保安兩年借書百本踞借閲榜前列　自學AI續寫名著

兩年借書100多本，廣東藥科大學保安郝柏霖「闖」進學校圖書館借閲榜前列。他的崗位在圖書館一樓消防監控室，他的閲讀卻從這裏走向文學、歷史與更廣闊的世界。循着他的目光，可以看見一座圖書館的開放與温度，也看見終身學習如何在校園裏悄然發生。



「第一次進來，心情挺忐忑」

「目前我的工作地點就在圖書館一樓的監控室和消防室。」郝柏霖說。屏幕上，是各樓層的出入口、走廊和書庫；屏幕外，他與這座圖書館的關係，早已超出工作本身。

兩年借書100多本，廣東藥科大學保安郝柏霖「闖」進學校圖書館借閲榜前列。（羊城晚報提供）

2024年6月，他第一次穿着工裝走進圖書館。

第一次進來的時候，心情挺忐忑的。我穿着工裝，怕驚擾到學生。進來以後，我被他們感染了，每個學生都在讀書，認真地做題。 郝柏霖

起初的拘謹，是被館內安靜、專注的氛圍慢慢化解的。

郝柏霖來自甘肅蘭州，中專畢業後通過自考讀了大專，在西北師範大學學外貿英語。走出校門後，他做過導遊，當過產品經理、銷售經理……一路南下，最後在廣東藥科大學當了一名保安。他坦言，來校之前的那些年，自己內心是浮躁、迷茫的；直到開始讀書，人生才慢慢「靜」了下來。

郝柏霖：「在圖書館看書，專注度非常高，吸收效果也更好。圖書館是看書最好的地方。」（羊城晚報提供）

這種感受並非偶然。廣東藥科大學圖書館一館五區，總建築面積8.2萬平方米。近年來，圖書館持續優化學習閲讀空間，將館藏資源下沉到學生社區，並設立黨史與思政文獻專區、師生書畫藝術展廳和書評影評文化牆。對郝柏霖來說，圖書館之大，最終落在一個具體的座位上：人坐下來，心也靜下來。「在圖書館看書，專注度非常高，吸收效果也更好。圖書館是看書最好的地方。」

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「整個歷史觀重新建立起來了」

讓郝柏霖坐下來的，是那份人和空間共同形成的氣息；讓他不斷往書架深處走的，是書。

他借的第一本書，是毛姆的《月亮與六便士》，書是從讀者還書枱上「撿」來的。「月亮和六便士，八竿子打不着，我就拿起來看了一下。」這個習慣他一直保留到現在——檢索不到想看的書，他就去還書枱上翻，看書名、看作者，隨緣相遇。上個月，他就這樣「撿」回了陀思妥耶夫斯基的《卡拉馬佐夫兄弟》。

郝柏霖借的第一本書，是毛姆的《月亮與六便士》。（羊城晚報提供）

去年一年，他幾乎泡在四樓的文學與歷史書架之間——從中國現代文學，到世界史、中國史，再到其他國家的文學。《世界簡史》《人類簡史》《未來簡史》《全球通史》他一本本讀過去。

《全球通史》給他留下的震動尤深：「那本書看完以後，整個歷史觀重新建立起來了。」此後，世界在他眼中變得具體。讀世界史，不再只是知道一些年代和事件，而是讓他產生了一個樸素的願望：有機會，到那些歷史真正發生過的地方走一走。書裏反覆出現的英國，成了他最想去看一看的地方。

今年，他的閲讀轉向了「向內求」，一頭扎進國學。暑假裏，他在自習室讀完鮑鵬山的《孔子是怎樣煉成的》後一發不可收拾，又接着讀《孔子傳》《論語》。

廣東藥科大學圖書館現有館藏330萬餘冊，其中紙質醫藥類圖書70餘萬冊。（羊城晚報提供）

廣東藥科大學圖書館現有館藏330萬餘冊，其中紙質醫藥類圖書70餘萬冊；美國《化學文摘》的館藏最早可追溯至1938年，使其成為廣東收藏這一世界著名檢索工具歷史最久遠、最齊全的圖書館之一。

廣東藥科大學圖書館（羊城晚報提供）

這座圖書館有鮮明的專業底座，也為人文閲讀留着入口。2024年，全校文獻流通量近4萬冊次，文學類圖書借閲佔比最高，達35.71%；醫藥衛生類緊隨其後，佔19.75%。專業訓練與人文閲讀並行不悖，共同構成師生認識世界的兩種方式，也讓郝柏霖這樣的校園工作者，能夠在書架間走向更遠的地方。

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「科技平權，每個人都有機會」

閲讀改變的不只是郝柏霖看世界的方式，也改變了他學習技能的方式。

他並不排斥手機。他會關注薦書公眾號和視頻號，把感興趣的書單收藏起來，再到圖書館檢索。學校圖書館的公眾號，也開闢了分專題分類別的館藏優秀圖書推薦系列專欄。但他清楚，手機和讀書帶給人的東西並不一樣。

手機太碎片化了。讀書是系統性的，要沉下心，要花功夫。看書其實很辛苦，這樣才能在大腦中產生作用，才能有所收穫。 郝柏霖

他也不站在技術的對面。閲讀給他的輸入，正經由AI變成新的表達。「我用現在的AI工具直接出提示詞，然後做成視頻。從2024年年底到現在，每周末都在做，已累計做了幾百個短視頻。」在他看來：

人工智能爆發的階段，其實是科技平權，每個人都有機會。

他還有一個更大的計劃：續寫茨威格的《人類群星閃耀時》。茨威格用14個故事，寫不同人物站在歷史關鍵節點上的抉擇。「他的寫作風格、寫作類型和技巧，我把它總結了出來。」藉助AI，他已經寫出了三四十個故事，而他的名單上，還有400多個人在排隊。

學習的勁頭，也用回了本職崗位。去年，他考取了消防監控證和消防維保證；今年年初，又報考了電工證。

廣東藥科大學圖書館副館長張映芳從他身上看到了圖書館作為校園文化的獨特價值：

學習不受身份崗位約束，圖書館向校園每一個人敞開。保安大哥守護校園平安，圖書館守護他的精神求索，這正是我們一直追求的雙向奔赴。我們將持續做好資源建設與閲讀推廣，讓書香浸潤整個校園。

「讀書沒有門檻」

個體的學習熱情，也需要公共文化空間的承接。廣東藥科大學圖書館讀書文化節已舉辦19屆，每屆超過50項活動、參與人次逾萬；「電影周末」堅持近20年，每年圍繞7個主題精選播放近30部電影；「廣藥大夜話」「淅水賞月」「醫藝對話」、醫學郵票展、書法研習等活動常年開展。明年的讀書文化節，郝柏霖想用自己的方式參與——做一條視頻，解讀一本書，把它推薦給更多人。

廣東藥科大學（羊城晚報提供）

如今，他仍坐在一樓消防監控室，看着讀者進出。若遇見有人在圖書館門口猶豫，他說，自己可能會「連推帶搡」地勸一句：