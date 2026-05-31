內地33歲清潔工媽媽自學考上研究院：想換種方式和孩子們一起成長

近日，33歲的成都理工大學環衛工人李佳在兼顧工作和撫養兩名子女的同時，通過近一年的碎片化學習，成功考取該校文法學院碩士研究生，成為建校70年來首位從環衛崗位考研成功的員工。不甘人後，敢為人先。李佳說，成都理工的精神深深影響了她。



每天5點半起 比聰明的人多努力一點

在學校見到李佳，她戴著遮陽帽、防曬袖套，綠色環衛工裝，黑色長褲，有些瘦小。「今天早上有個老師把我認出來了。」2021年，大專生李佳來到了家附近的成都理工大學當上了環衛工人，負責循環清潔學校東區傳播科學與藝術學院門口廣場和公路，清掃落葉、整理垃圾箱。

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她每天5:30起床，6點到崗。每天早上，老師們自律鍛鍊，白天同學們抱著書本、奔走在教學樓間的身影牢牢印在了她的腦海裏。她說，是這樣的校園氛圍把她深深帶入了進去。「我想融入他們中，向他們靠攏，我想如果努力一把，會不會跟他們一樣？」

「我們不用做世界頂尖的30%，只要比聰明的人多努力一點，比努力的人多用心一點，就能做好平凡的70%。」於是，2025年4月，李佳重拾書本開始備考。目標瞄準了自己所在物管中心旁邊的文法學院。

「8小時內求生存，8小時外求上進」

「8小時內求生存，8小時外求上進。」李佳告訴記者，她有兩個孩子，大的上四年級，小的剛上一年級。「我想換一種方式，和他們共同成長。」做出考研決定，得到了丈夫和公婆的支持。「我們沒有條件報輔導班。」李佳選擇了自己複習。

英語她選擇了做真題，在喜馬拉雅APP聽英語，通過英語學習APP刷題。專業課，她選擇了死磕幾大本專業書目：「我以前就是學英語的，政治也還過得去，所以沒有花費太多時間。但專業課對我來說是全新的內容，幾乎花了我80%的時間。」

每個月的假期，她選擇了泡進學校圖書館。搞不懂的專業問題，她就上圖書館弄個明白。「學校也給我們辦了教職工一卡通，可以免費去圖書館看書。」

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為了擠出學習時間，她徹底告別了懶覺，犧牲了所有休閒和午睡的時光。她的一天被切割成無數個碎片：凌晨五點多起床，六點準時到崗；中午十一點半下班，做飯間隙用音樂放鬆緊繃的神經，抓緊一個多小時看書刷題；下午循環保潔的十幾分鍾空檔，她就掏出手機，翻看提前拍好的知識點；晚上九點，孩子們寫完作業入睡後，才迎來她每天最寶貴的深度學習時間。

踔厲奮發 不負韶華

2026年4月7日，正在崗位上勞作的李佳，收到了研招網的消息。點開頁面，「擬錄取」三個字映入眼簾。彼時，她剛完成當日第二輪清掃，手上還沾著塵土，髮絲被晚風拂亂。驚喜與喜悅湧上心頭，她第一時間把好消息分享給家人。兩個孩子撲上前緊緊抱住她，連連誇讚，這一刻，過往所有挑燈苦讀的辛勞，都化作滿滿的幸福與值得。

沒有過人的天賦，唯有腳踏實地的付出；沒有驚天的壯舉，唯有日復一日的堅守。

2021年入職以來，李佳始終恪盡職守，每日完成兩次全域普掃、六次以上循環保潔。獲評「一級環衛工」後，她主動優化人機協同作業路線，帶動班組工作效率顯著提升，還獲評後勤「季度服務標兵」。談及環衛工作的辛苦，她坦言，職業本無高低貴賤，無論是履職工作，還是追逐學業，全力以赴、奮力向前便是最好的選擇。

從校園環衛一線到碩士研究生，李佳用行動證明：夢想從不分年齡，平凡崗位也能綻放別樣光彩。她因校園裏的奮鬥身影踏上考研之路，如今也希望用自己的經歷鼓勵更多師生：無論身處何種崗位、處在人生哪個階段，只要心懷熱愛、堅持奮鬥，終能遇見更好的自己，在平凡歲月裏書寫精彩人生。

在成都生活多年，李佳對這所學校有著深厚的歸屬感。從定居成都、組建家庭，到入職工作，人生諸多重要時刻都與這片校園緊密相連。同事親切喚她 「李小妹兒」，孩子喊她 「媽媽」，如今，她又多了一個全新身份——成都理工大學研究生。

對於即將開啟的研究生生活，李佳滿懷期待。她表示，讀研不是終點，而是全新的起點，未來會把所學知識運用到工作與生活當中，繼續步履不停、向陽而行。

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