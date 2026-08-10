有本事你去考！44歲職場老爸受女兒刺激苦讀5個月　身教考取碩士

據央視新聞報道，近日，陝西一位市民發布的短影片引發網友熱議。影片裏，44歲的他手持西北工業大學MBA錄取通知書，講述自己受叛逆期女兒一句「有本事你去考個研究生」的激勵，僅用5個月在職苦讀，一戰上岸985重點大學的經歷。



他家住陝西西安，由於工作一年有200至300天在外出差，女兒學業一直由妻子照料。

去年，女兒面臨中考升學壓力，他緊盯孩子學習，但彼時15歲的女兒正處於青春期，面對爸爸「不努力沒未來」的言論，女兒反駁：「你不知道現在的學習有多難，有本事你去考個研究生！」

起初他考慮到時間、精力、工作壓力等諸多問題，一直猶豫。但冷靜下來思考：「現在的孩子光說教根本聽不進去，嘴上千遍叮囑，不如自己沉下心學習做示範。」

於是，他當月就完成了考研報名並開始複習。最初支撐他備考的動力，是想給女兒樹立一個看得見的榜樣。

但在日復一日的刷題苦讀中，他的心境慢慢發生了轉變：「其實最終不是為孩子考的，人生是為自己而活。」

延伸閱讀：內地33歲清潔工媽媽自學考上研究院：想換種方式和孩子們一起成長

+ 1

在長達5個月的備考週期裏，他每天學習6到8個小時，女兒寫作業，父親就在一旁刷歷屆試題，兩人互不打擾，家中形成濃厚的學習氛圍。

這個消息在網絡上引發了不小的關注。有人為這位父親的自律與行動力點讚，認為他用五個月的苦讀為孩子上了最生動的一課；也有人質疑MBA的含金量，認為非全日制、不菲的學費讓上岸的成色打了折扣。

但這份拼搏帶來的改變，清晰地體現在女兒身上。

在得知父親上岸當天，她主動邀約同學前往圖書館寫作業；主動提出補短板課程；2026年4月份模擬考試成績平平，最終中考較模擬考試多出95分，順利考入普通高中。

延伸閱讀：不是炫耀是父愛！女兒考上北大 外賣員父親掛告示街頭送飲料賀喜

+ 12

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】