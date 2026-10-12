四川2米2巨人網紅小玥病逝年僅26歲　因患垂體瘤合併糖尿病奪命

10月11日，帳號「梓浩（女友2米2高）」發佈訃告，稱女友小玥因病去世，年僅26歲。此前這對情侶因身高差受到關注。梓浩向媒體透露，小玥被診斷出垂體性巨人症、繼發性糖尿病等，此後帶她回鄉下靜養。原計劃等小玥血糖穩定就進行手術，沒想到她會突然離開。



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遺未滿一歲稚子 男友：以為微創手術就能好

綜合《紅星新聞》、《中國新聞社》，小玥與男友梓浩均從事自媒體創作，日常影片主要記錄兩人的相處點滴。因小玥身高超過2米，而梓浩是普通身高（1.68米），兩人的影片也經常呈現「最萌身高差」。

2025年10月，小玥宣佈誕下一子，至2026年10月11日離世時，幼子剛好接近或未滿一歲。2026年7月，梓浩發佈影片透露，小玥在就醫檢查中查出垂體瘤、腦膜瘤，後續還查出血糖值高達20至33mmol/L、腎衰竭等多項嚴重併發症。在兩人帳號近期的影片中，均發佈有關於小玥生病的相關情況。

梓浩回憶稱，曾以為手術僅是微創切除腫瘤的小問題；然而臨床醫學指出，垂體瘤合併嚴重繼發性糖尿病及腎功能不全時，全身器官風險極高。

在兩人帳號近期的影片中，均發佈有關於小玥生病的相關情況。（抖音截圖）

醫師：內分泌紊亂、面容改變為垂體瘤警號

據《中國新聞社》，在眾多腫瘤中，腦腫瘤被視為最兇險的腫瘤之一：位置隱秘、治療複雜。浙江省腫瘤醫院神經外科主任醫師夏亮介紹，小玥所患的垂體瘤（又稱腦下垂體瘤）好發於20至50歲人群，起源於垂體前葉。

除頭痛頭暈等不適外，還有一個典型症狀：內分泌紊亂，如女性出現月經不調、閉經等情況，部分患者還會出現肢端肥大，即手腳增大、面容改變。