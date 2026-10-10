繼莫氏雞煲後 千萬網紅又帶紅羅湖隱世大排檔 中午要排一個鐘隊
撰文：深圳衛視
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近日，內地千萬級粉絲的探店博主劉雨鑫，繼莫氏雞煲後，再次現身羅湖一家居民樓裏的潮汕小飯館「新豐飯店」，引發深圳食客狂潮，已開啟「排隊模式」。
餐館裝修很簡單，店面比較小，只能放得下7張桌子，來晚了只能露天而坐。但即使是這樣，門店依然客滿。老闆負責炒菜，女兒小謝負責點菜。
人客太多 受訪當日又買了3張桌子 看看新豐飯店的招牌菜及食客評語：
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老闆面對內媒《第一現場》記者表示，他們一家人迎來了12年以來最忙碌的國慶，為了保證顧客用餐體驗和服務質量，店家特意加了桌子和人手。結果絡繹不絕的食客依然讓飯館在中午也需要排隊一小時以上。
據店家所說，店裏劉雨鑫同款「白切鵝、鵝腸、牛肉」的套餐是目前最火的一款，還得到了外地食客和本地食客的一致好評。
白切鵝最快售罄，來晚就沒有了；其次是炒牛肉，大部分食客喜歡將芥蘭一起炒，也有推薦酸菜炒牛肉。大火炒的牛肉正好斷生，嫩滑不柴，不管是炒什麼，都讓食客非常喜愛。
白灼鵝腸的人氣也居高不下，口感脆生，淋上一圈醬汁，十分脆爽；也有食客推薦用韭菜炒，則是另外一種風味。
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外地食客：
我這幾天來深圳過的國慶，先看鄧紫棋演唱會，然後打卡了這家劉雨鑫吃過的美食，還順路去水貝買黃金。
本地食客：
因為店裏都是潮州家常菜，我們肯定是喜歡也習慣了這種風味，而且食材也比其他店新鮮。
對於小店的突然爆火，店家表示，很感謝這波流量，也很害怕服務不周，怠慢了客人，但歡迎大家來品嚐。
【新豐飯店（新秀路店）】
地址：羅湖區新秀路41號新秀南區6棟1單元新秀村
交通方式：地鐵2號線新秀站A口
營業時間 ：11:30-14:00、17:00-21:00
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