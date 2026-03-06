中東戰火衝擊航線　內地多家航空公司恢復部分飛往沙特、杜拜航班

內地多家航空公司近日開始恢復部分飛往中東地區的航班。官媒央視新聞及新華社3月5日晚間報道，自2月28日以來，受美國與以色列對伊朗發動軍事打擊影響，中東地區多國航班運行受到嚴重影響。



報道引述中國民航局消息稱，在安全評估基礎上，內地航空公司目前已恢復部分中國至中東地區的航班，以維持基本航空運輸與人員往返需求。

圖為2026年3月1日，印尼峇里島的國際機場屏幕顯示，部份飛往杜拜和多哈的航班被取消。 （Reuters）

報道整理，3月2日及3月4日，海南航空執行的海口至沙特阿拉伯吉達往返航班已分別完成飛行任務，相關航班順利運行。

2026年3月2日，美國和以色列空襲伊朗後，停放在阿聯酋杜拜國際機場3號航站樓的飛機。（Reuters）

中國國際航空計畫於3月5日、6日、7日各執行1班北京首都至沙特阿拉伯利雅得往返航班；同時，3月6日、7日、8日各執行1班北京首都至阿聯酋杜拜往返航班。

中國國際航空公司。（中國國航公眾號）

中國東方航空方面則計畫於3月5日執行1班北京大興至安曼、馬斯喀特往返航班。南方航空則安排於3月6日執行1班廣州至利雅得往返航班，主要任務為接運滯留旅客及機組人員回國。

報道指出，近期美國與以色列對伊朗的軍事打擊，使中東多國空域與航班運行受到衝擊，部分國際航班被迫取消或調整。中國航空公司在完成相關安全評估後，已逐步恢復部分航線運行，以確保旅客與航空運輸秩序逐步恢復。