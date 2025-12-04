廣州買家AI合成死蟹影片僅退款　騙195元遭行政拘留8日

內媒《齊魯晚報》報道，江蘇一名電商高女士發現，有買家購買8隻螃蟹後，以6隻死亡為由索賠，但其提供的影片疑似AI生成。高女士11月28日委託朋友報警，警方查明涉事買家合成虛假影片實施詐騙，給予其行政拘留8日的行政處罰，並退回違法所得195元人民幣（下同）。



對方發來的相片。（截圖）

真正的死蟹狀態。（截圖）

AI合成死蟹影片騙195元

有江蘇電商發佈影片稱，11月17日，一位顧客網購了8隻螃蟹，18日，該顧客便稱收到了6隻死蟹要求退款，並陸續發來影片和圖片證明，由於當時未發現破綻，店主便做了退款處理。

對方發來的死蟹影片。（截圖）

對方發來的死蟹影片。（截圖）

但隨後賣家發現，顧客發來的兩段影片中，第一段是2公4母、第二段就變成了3公3母。客服就此再次與客戶溝通，但對方沒有回應。

買家遭行政拘留8日

高女士發佈一條曝光買家螃蟹AI造假騙款的影片，結果收到了人身威脅。11月28日， 高女士委託朋友報警。

店主收到人身威脅。（截圖）

高女士展示的《廣州市公安局增城區分局行政處罰決定書》顯示，該當事人於2025年11月17日，購買8隻螃蟹，收到螃蟹後利用手機合成製作收到6隻「死螃蟹」的虛假影片，要求商家退款195元。

《廣州市公安局增城區分局行政處罰決定書》。（齊魯晚報）

廣州市公安局根據相關法規，決定給予該當事人行政拘留8日的行政處罰，追繳違法所得人民幣195元。