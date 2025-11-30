上海17歲少年｢僅退款｣詐騙超400萬元　買新手機、名牌裝　判囚6年

內媒《澎湃新聞》報道，上海一名17歲少年發現可以在不退還物品的情況下申請退款，將非法獲得的贓款全部用於日常生活消費，共騙取涉案金額400萬餘元（人民幣，下同），被法院以詐騙罪判刑6年。



示意圖。（CFP）

2024年3月，某化妝品公司向上海市公安局奉賢分局報案，稱其線上官方平台遭惡意虛假退貨。公安機關迅速鎖定年僅17歲的未成年犯罪嫌疑人呂某，並將其拘捕。

據介紹，呂某家中有兄弟四人，父母忙於生計，沒有給到他足夠的關注。為了給呂某更好的教育，父母將他送到上海讀書，遠離家人的孤獨感讓呂某越發渴望被關注、被認可，而每天陪伴他的只有一輛父母獎勵的二手自行車，他在校園看着同學騎的名牌自行車，心生羨慕。

示意圖。（CFP）

在一次網購退貨時，他偶然發現可以在不退還物品的情況下申請退款，他心生僥倖，通過租借賬號、偽造物流單號等方式，呂某騙取某化妝品企業護膚品套裝，涉案金額400萬餘元。呂某將非法獲得的贓款全部用於日常生活消費：購買最新款的手機、名牌衣服或請朋友吃飯K歌……

在審查起訴階段，檢察官向呂某充分開展釋法說理，引導其真誠悔罪，主動退贓。呂某表示，會跟家人好好商量，說服家人籌錢退賠。最終，法院以詐騙罪判處呂某有期徒刑6年。