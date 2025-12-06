內地電商「僅退款」服務被濫用　黑心客半年退225快遞　賣家報警

內地電商平台「僅退款不退貨」服務推出後，被許多民眾濫用。近日，廣州的商家時女士發布短片，自述半年內被山東一買家利用平台漏洞要求「僅退款」225個快遞，該買家更按下「攔截快遞」，但實際上該買家已經拿到了貴價商品，再退回低價商品，導致商家時女士損失5萬多元（人民幣，下同）。事發後，該買家要求轉賬求和解被時女士拒絕，時女士稱已經報警，警方也以刑事立案。



內媒《瀟湘晨報》報道，廣州的時女士在社交平台發佈影片，稱自己被山東煙台的同一位買家利用平台漏洞「僅退款」225個快遞，損失54267.25元。

12月4日，時女士告訴內媒記者，該商家每次會在店鋪購買多樣商品，價格從十幾元到幾百上千元不等。在快遞還未簽收時，該買家會先將貴價商品申請退款「僅退款」之後再安下「攔截快遞」假裝沒收到貴價商品，之後再將低價商品的運單與貴價商品交換，把低價商品當成貴價商品退回，該買家利用這樣的套路，騙取了225個快遞商品。

時女士收到的受案回執。（抖音：@Hui 時小姐）

時女士稱，正常來說消費者是接觸不到「攔截快遞」的，不清楚這位買家是否與快遞員或驛站有勾結。她表示，因為倉庫一般不會檢查被攔截的快遞，所以一直沒有發現，直到近期，這位買家沒有將運單貼好，露出破綻她們才發現問題。

時女士透露，作案的買家將所有詐騙得來的衣服，在閒魚和抖音群內以全新低價出售，形成了供不應求的局面。

買家將所有詐騙得來的衣服以全新低價出售。（抖音：@Hui 時小姐）

時女士將事情在網上曝光後，她稱收到多位商家私信「他們也遇到了同樣的事」，核對地址後發現是同一人。事發後對方曾先後轉賬2萬元和3萬元給她「求和解」，但被時女士拒絕了，「成年人應該得到應有的判罰」。

曾先後轉賬2萬元和3萬元「求和解」。（抖音：@Hui 時小姐）

目前，時女士表示該案已定性為刑事詐騙，具體情況警方正在調查中。