人類首次！中國「天關」衛星成功捕捉黑洞「進食」現場

中國科學院國家天文台近日宣佈，2025年，中國「天關」衛星（愛因斯坦探針 EP）捕捉到一個異常明亮且急劇變化的X射線源（編號EP250702a）。



在最新一期《科學通報》的封面文章中，科研團隊提出一個突破性解釋：這很可能是一個中等質量黑洞撕裂併吞噬一顆白矮星的過程。這也是人類首次捕捉到如此極端的黑洞「進食」現場。



據《新華社》報道，2025年7月2日，搭載於「天關」衛星上的寬視場X射線望遠鏡WXT（暱稱「萬星瞳」）在例行巡天觀測中，發現一例突然出現的，存在劇烈光變的暫現源，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。

國家天文台副研究員張文達解釋稱，這種現象，非常類似於罕見的帶噴流的黑洞瓦解恆星事件。基於這些觀測事實，「天關」科學團隊提出了一個物理上自洽的圖景：一個中等質量黑洞，撕裂併吞噬了一顆白矮星。

「天關」衛星捕獲EP250702a事件藝術想象圖。（國家天文台）

據了解，白矮星是恆星死亡後留下的、密度極高的緻密殘骸，其平均密度可達太陽的百萬倍。理論研究表明，只有質量在數百到數十萬倍太陽質量之間的中等質量黑洞，才有能力在不「囫圇吞棗」的情況下，將如此緻密的白矮星用潮汐力撕碎。

這個過程預期會釋放出極其短暫而劇烈的能量，並伴隨著明亮且快速的噴流，與EP250702a展現出的快速演化和極端亮度完美匹配。

「天關」衛星。（國家天文台）

國家天文台研究員金馳川表示：「超短時標、極高峰值光度以及爆發後期出現的軟X射線餘輝，共同構成了一幅連貫的物理圖景，為中等質量黑洞撕裂白矮星這一劇情提供了有力支持。」