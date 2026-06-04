湖南9月大BB食曱甴　阿媽崩潰：發現時已在嘴裏爆漿　第2日狂屙嘔

近日，湖南一名媽媽轉身瞬間，9個月寶寶竟吃了隻蟑螂！寶寶媽媽彭女士稱，當時把飯菜放在桌上轉身拿勺子，不知道寶寶從哪裏抓了隻蟑螂放進嘴裏嚼。等發現的時候蟑螂已經在寶寶嘴裏爆漿，她手忙腳亂摳了半天，只摳出來一條蟲腿。寶寶第二天拉了6次吐了2次，排泄物裏能看到蟑螂殘體。



温馨提醒：帶娃千萬別大意，危險往往就發生在你轉身的那幾秒！

湖南一個9個月的寶寶誤食了一隻蟑螂。（截取自微博@都市報道）

媽媽轉身瞬間，BB已將蟑螂放入口中：

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各位寶爸寶媽，看着寶寶把小手、玩具甚至腳丫子都塞進嘴裏啃，是不是又好奇又有點擔心？別急着阻止，很可能是寶寶進入了一個重要的發展階段——口腔期。

簡單說，口腔期是個體早期（大約0-1.5歲，高峰期在4-12個月）通過嘴巴來認識世界、獲得滿足感和安全感的自然發展階段。

這個階段，嘴巴是寶寶最敏感、最重要的探索工具。就像我們大人用手去觸摸感受一樣，寶寶是用嘴巴來「嘗」軟硬、冷熱、形狀，感受物體的質地，同時吮吸、啃咬也能帶給寶寶極大的舒適和安撫。

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寶寶在這個階段的需求能否得到合理滿足，對他們的身心發展有着長遠影響。

寶寶通過吃奶、吃手或啃咬安全玩具獲得的滿足和安撫，可以幫助寶寶建立基本的信任感和安全感，這為未來健康的情緒管理和人際關係打下基礎。

同時可以促進感官和認知的發展，豐富的口腔刺激是大腦「感覺統合」發育的關鍵一環，幫助寶寶更好地理解環境和自身；也培養了寶寶的自我安撫能力，寶寶學會在輕微不適或焦慮時，用恰當的方式（如短暫吃手）讓自己平靜下來，這是個體早期重要的情緒調節方式。

隨着年齡的增長，寶寶會自然地將探索方式的重心從嘴巴轉向其他方式，為更複雜的認知發展奠定基礎，過渡到下一發展階段。

亂制止可能會給未來挖坑

口欲期的需求被嚴重剝奪，如突然粗暴斷奶、頻繁強行制止吃手、不準啃咬物品，可能導致孩子的心理發展「卡」在這個階段，埋下未來行為或性格問題的隱患。比如：

1. 年齡較大了（3歲+）仍過度依賴吃手、咬指甲、咬衣角、咬筆頭安撫情緒；

2. 成年後吸煙成癮、暴飲暴食、喋喋不休、過度依賴吮吸/咀嚼（如嚼口香糖、咬吸管）;

3. 也更容易形成過度依賴他人、過度索取，或過度悲觀、對世界缺乏信任的性格底色。



但也別走向另一個極端：娃一哭就塞奶嘴、牙膠，一鬧就喂零食。過度放縱會讓娃覺得「只有嘴巴被滿足才安心」，同樣難過渡。

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家長怎麼做？正確打開方式

核心原則是在安全衛生的前提下，合理滿足嬰幼兒口唇的探索需求（粗暴禁止或完全放任都不利於口腔期的順利過渡）。

1. 理解嬰幼兒用嘴巴去探索世界的需要，提供安全衛生的「啃具」：牙膠、磨牙棒等。

2. 當寶寶因焦慮、無聊而頻繁吃手時，家長也可以抱抱孩子、和孩子互動，用語言反饋孩子的不安，用理解和愛替代單純制止。

3. 當寶寶去咬一些物品時，如果沒有危險，家長可以允許孩子暫時啃咬下，再用其他更安全物品替代。

4. 把家庭佈置成安全的場所，把啃咬危險或不潔的物品放到孩子拿不到的地方。



如果孩子在1.5-2歲後，啃咬行為依舊極其頻繁強烈，嚴重干擾生活（如無法專心玩、影響社交睡眠），需要引起家長的關注；尤其發現孩子有異食傾向，如對非食物（泥土、牆皮、頭髮）有強烈啃咬/吞嚥欲，需要及時和醫生溝通。