曱甴｜蟑螂從哪裏來？家中不煮飯沒廚餘　網民稱「隨意門」在這裏

近日，就有一名網友哀號，明明家裏不開伙也沒廚餘，但某天半夜回家竟看見廚房有四隻大蟑螂出現在櫃子和牆壁上，讓他崩潰「我真的心好累，到底蟑螂是哪裏來的啦！」消息曝光後，掀起網友的熱烈討論。



沒煮食、沒廚餘也有曱甴？網民估評牠們來自…（按圖了解）



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近日，一名網友在PTT以「到底為甚麼家裏會有大蟑螂QQ」為題發文表示，家裏從不開火煮食，一般都買外賣吃，吃完也就當天丟掉，所以家裏也沒有廚餘。

不過，某天半夜回家時，卻看見家中廚房出現四隻大蟑螂貼在櫃子跟牆壁上，崩潰喊「我真的心好累，到底蟑螂是哪裏來的啦！」

事主進一步解釋，自己已經把能做的都做了，「有在想要不要買蟑螂屋，但我怕我早上看到那個景象會嚇死，有沒有甚麼可以把牠們驅離，但不要看到屍體群聚的方式。」

消息曝光後，就有網友推測，排水孔是蟑螂的隨意門：

・「排水孔爬進來的，換可以關閉式的」

・「排水孔很可怕」

・「排水孔，我半夜去廚房跟廁所就看過好幾次強哥從排水孔進出的畫面」

・「很多都是從排水溝順着你家管線爬上來的，只能用餌劑來對抗」

・「排水孔啊 只要你家排水孔跟別人家相連就會有蟑螂出現的一天」



另外，也有內行建議事主可以使用「水煙」，再用一點絕抓漏來消除蟑螂：

・「水煙殺乾淨屋內的再用一點絕抓漏，只是需要強大的心理準備」

・「先用水煙而且要用兩次，間隔10~14天徹底清潔之後，再到處上一點絕，效果很不錯」



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