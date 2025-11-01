慎入！柬埔寨男童「耳道夾出活曱甴」　2000萬人看過程：頭皮發麻

柬埔寨金邊近日發生一宗驚悚就醫，一名母親帶著耳朵疼痛、不斷耳鳴的兒子就診。



沒想到醫生檢查赫然發現「活蟑螂」在男童耳道深處爬行，花費數分鐘才成功將其「完整夾出」。這部影片在YouTube吸引超過2千萬人觀看，不少網友直呼：

頭皮發麻呀！

柬埔寨一名醫生發現活蟑螂在男童耳道深處爬行，花費數分鐘才成功將其完整夾出。（YouTube@The Daily Dose）

醫生從耳道夾出蟑螂過程（慎入）：

+ 15

原以為耳朵發炎 就醫驚見蟑螂趴趴走

印媒《Free Press Journal》報道，男童近日向母親表示耳朵疼痛和頻繁耳鳴，兩人本月 23日前往金邊的一間診所就醫。原先醫生以為男童的耳朵發炎，沒想到透過內視鏡檢查，驚訝發現竟然有一隻「活蟑螂」趴趴走。

由於蟑螂仍保持完整、具活動力，增加了醫生夾出的困難度。從公布的影片顯示，醫生小心翼翼的使用工具，花費數分鐘終於將蟑螂取出。醫生提醒，要留意家中環境衛生，定期檢查小孩的耳朵情況，避免「悚劇」重演。

這部影片上傳短短一週，吸引了超過2千萬人瀏覽。不少網友直呼：「頭皮發麻呀！」其他留言包括：

「可憐的孩子終於擺脫惡夢」

「這絕對是人生最恐怖的瞬間」

「新的恐懼解鎖」

「醫生的技術真好！拯救了痛苦的男孩！」



延伸閱讀：

墨男童戲水耳朵癢！就醫竟夾出「活螃蟹」 斷腳仍趴趴走

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】